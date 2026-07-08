Εντυπωσιακή παρουσία του ΑΟ Πέλοψ στα Πανελλήνια Κ20 — Τρίκαλα πρωταγωνιστούν

Ο ΑΟ Πέλοψ συγκέντρωσε <strong>8 πανελλήνια μετάλλια</strong> στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 που διεξήχθη στα Τρίκαλα (4-5 Ιουλίου), με τρεις χρυσές επιτυχίες και ισχυρή παρουσία σε αποστάσεις.

Δυναμική εμφάνιση στην κεντρική σκηνή του στίβου

Το διήμερο 4-5 Ιουλίου, στα γήπεδα των Τρικάλων, το σωματείο ΑΟ Πέλοψ πραγματοποίησε μία από τις πιο επιτυχημένες συμμετοχές της ιστορίας του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20. Ο τελικός απολογισμός της ομάδας ήταν 8 πανελλήνια μετάλλια — 3 χρυσά, 4 ασημένια και 1 χάλκινο — στοιχείο που επισφραγίζει την άνοδο του συλλόγου στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.

Η διοργάνωση στα Τρίκαλα ανέδειξε κυρίως αθλητές και αθλήτριες του ανώτερου επιπέδου του συλλόγου. Η Μυρτώ Βαλαχά ξεχώρισε κατακτώντας δύο χρυσά μετάλλια στα 1.500μ. και στα 3.000μ., ενώ το τρίτο χρυσό για τον Πέλοπα ήρθε από την Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά στα 5.000μ.. Επιπλέον, οι αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο ενίσχυσαν την εικόνα του συλλόγου και έδωσαν σημαντικούς λόγους αισιοδοξίας για το μέλλον.

Αναλυτικά αποτελέσματα και τοπικός αντίκτυπος

Τα αποτελέσματα των αθλητών του Πέλοπα, όπως καταγράφονται από τη διοργάνωση, δείχνουν βάθος στο ρόστερ του σωματείου και εξειδίκευση σε αποστάσεις αντοχής. Η συλλογή μεταλλίων αναβαθμίζει την τοπική αθλητική παρουσία των Τρικάλων και μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για νεαρούς αθλητές και αθλήτριες της περιοχής.

3 χρυσά : Μυρτώ Βαλαχά (1.500μ., 3.000μ.), Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά (5.000μ.).

: Μυρτώ Βαλαχά (1.500μ., 3.000μ.), Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά (5.000μ.). 4 ασημένια : Νίκος Μπιλιανός (1.500μ.), Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά (3.000μ.), Δημήτρης Σακαμπέτης (5.000μ., παίδας), Ανθή Αγγελάτου (5.000μ., κορασίδα).

: Νίκος Μπιλιανός (1.500μ.), Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά (3.000μ.), Δημήτρης Σακαμπέτης (5.000μ., παίδας), Ανθή Αγγελάτου (5.000μ., κορασίδα). 1 χάλκινο: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (3.000μ.).

«Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της ιστορίας του σωματείου» — καταγραφή των αποτελεσμάτων της ομάδας.

Πέρα από τα μετάλλια, αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών που έφεραν ατομικές επιδόσεις και εμπειρία για τους νεαρούς αθλητές. Σημαντικές θέσεις και χρόνους προσέφεραν πολύτιμο υλικό για την προπονητική ομάδα και την τοπική αθλητική κοινότητα.

Αθλητής/τρια Αγωνιστικό είδος Θέση Χρόνος Μυρτώ Βαλαχά 3.000μ. 1η 9.52.20 Μυρτώ Βαλαχά 1.500μ. 1η 4.32.83 Ευγενία Χρυσόβα Πατσαλά 5.000μ. 1η 17.38.48 Νίκος Μπιλιανός 1.500μ. 2ος 3.53.76 Αλέξανδρος Σταυρόπουλος 3.000μ. 3ος 8.40.86

Αναλυτικά, μεταξύ άλλων επιδόσεων, ο Νίκος Μπιλιανός σημείωσε 3.53.76 στα 1.500μ. (2η θέση) και κατέλαβε την 11η θέση στα 800μ. με 1.58.97. Ο Δημήτρης Σακαμπέτης (παίδας) πήρε το ασημένιο στα 5.000μ. με 15.41.09, ενώ ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί των 3.000μ. με 8.40.86. Επιπλέον, αρκετοί νέοι αθλητές του συλλόγου κατέγραψαν παρουσίες στην τελική δεκάδα και πέραν αυτής, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Για τα Τρίκαλα, η επιτυχία του ΑΟ Πέλοψ λειτουργεί ως θετικό σημάδι για την κατάσταση του τοπικού στίβου: αναδεικνύει τόσο την ποιότητα της προπονητικής δουλειάς όσο και την ικανότητα των νέων αθλητών να ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο αγώνων. Η τοπική κοινότητα, οι προπονητές και οι οικογένειες των αθλητών μπορούν να θεωρήσουν τα αποτελέσματα ως βάση για περαιτέρω υποστήριξη και επενδύσεις στην ανάπτυξη του κλαμπ και των υποδομών του στίβου στην περιοχή.

Η συνέχεια για τους νεαρούς πρωταθλητές περνά μέσα από την καθημερινή προπόνηση, την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη συμμετοχή σε νέες διοργανώσεις, όπου στόχος θα είναι τόσο η βελτίωση των χρόνων όσο και η σταθεροποίηση σε υψηλό επίπεδο αγώνων.