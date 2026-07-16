Νέα σύνθεση στα Διοικητικά Συμβούλια του Δήμου Τρικκαίων με αλλαγές σε δύο προεδρίες

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα σύνθεση των ΔΣ της ΔΕΥΑΤ, της e-trikala, της Αστικής Ανάπτυξης και του Δημοτικού Θεάτρου, με ορισμένες αλλαγές στην ηγεσία των φορέων.

Ανανεωμένες ηγεσίες σε τέσσερις δημοτικούς φορείς

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 14 Ιουλίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε τη νέα σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων σε τέσσερις νομικές οντότητες του Δήμου. Η απόφαση ακολούθησε τις προτάσεις του δημάρχου και τις εισηγήσεις των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, που υπέδειξαν εκπροσώπους τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις θέσεις των προέδρων διατηρούνται ή αναλαμβάνουν τα εξής πρόσωπα: Χρήστος Μπλουγούρας παραμένει πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, ενώ στην e-trikala η Βίβιαν Τέγου συνεχίζει στην προεδρία. Αντιθέτως, στις δύο υπόλοιπες εταιρείες προκύπτουν αλλαγές: στην Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αντώνης Τζερεμές και στο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων η προεδρία αναλαμβάνει η Μαρίνα Καραμέτου.

Οι επικυρωμένες συνθέσεις που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν εκπροσώπους τόσο της πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπροσώπους φορέων και δημοτών, με σκοπό τη διασφάλιση εκπροσώπησης ευρύτερων κοινωνικών και θεσμικών ομάδων στους φορείς του Δήμου.

ΔΕΥΑΤ : Πρόεδρος Χρήστος Μπλουγούρας , με εκπροσώπους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπρόσωπο του ΤΕΕ και των εργαζομένων (η οριστικοποίηση του εκπροσώπου εργαζομένων γίνεται από τη γενική συνέλευση).

: Πρόεδρος , με εκπροσώπους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπρόσωπο του ΤΕΕ και των εργαζομένων (η οριστικοποίηση του εκπροσώπου εργαζομένων γίνεται από τη γενική συνέλευση). e-trikala : Πρόεδρος Βίβιαν Τέγου , με μέλη από την πλειοψηφία και την αντιπολίτευση, καθώς και εκπροσώπους δημοτών.

: Πρόεδρος , με μέλη από την πλειοψηφία και την αντιπολίτευση, καθώς και εκπροσώπους δημοτών. Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων : Πρόεδρος Αντώνης Τζερεμές , με εκπροσώπους πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης.

: Πρόεδρος , με εκπροσώπους πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων: Πρόεδρος Μαρίνα Καραμέτου.

Η σύνθεση των ΔΣ, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ονόματα και αναπληρωματικά μέλη που καλύπτουν ευρύ πολιτικό και κοινωνικό φάσμα. Η παρουσία εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και φορέων όπως το ΤΕΕ στο ΔΕΥΑΤ επιδιώκει να διασφαλίσει διαφάνεια στη διαχείριση κρίσιμων υπηρεσιών, όπως η ύδρευση και αποχέτευση.

Φορέας Πρόεδρος ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας e-trikala Βίβιαν Τέγου Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων Αντώνης Τζερεμές Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων Μαρίνα Καραμέτου

Η απόφαση έχει άμεσες επιπτώσεις στην τοπική διοίκηση και στην εκτέλεση έργων: η ΔΕΥΑΤ παραμένει υπό την ίδια προεδρία, στοιχείο που υποδηλώνει συνέχεια στη διαχείριση των τεχνικών και υδραυλικών ζητημάτων, ενώ η αλλαγή στην ηγεσία της Αστικής Ανάπτυξης και του Δημοτικού Θεάτρου μπορεί να σηματοδοτήσει νέα προτεραιότητες σε θέματα σχεδιασμού αστικού χώρου και πολιτισμού αντίστοιχα.

Για τους κατοίκους των Τρικάλων, οι κινήσεις αυτές σημαίνουν ότι οι αποφάσεις για έργα υποδομής, πολιτιστικές δράσεις και ψηφιακές πρωτοβουλίες θα προχωρήσουν υπό τη νέα διοικητική κατανομή ευθυνών. Η συμμετοχή εκπροσώπων της αντιπολίτευσης και φορέων στο ΔΣ επιδιώκει να ενισχύσει τη λογοδοσία, ωστόσο ο πρακτικός αντίκτυπος θα φανεί από τις επόμενες συνεδριάσεις και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τα ανανεωμένα συμβούλια.

Η σύνθεση των ΔΣ, όπως ανακοινώθηκε, είναι διαθέσιμη στους δημότες μέσω των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ για την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένα έργα ή πρωτοβουλίες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και οι πρόεδροι των φορέων αναμένεται να δώσουν επεξηγηματικές δηλώσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.