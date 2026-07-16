Ανεξαρτητοποιήθηκε η Μαρίνα Κοντοτόλη — μειώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση της Μαρίνας Κοντοτόλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το κόμμα στην τέταρτη θέση σε αριθμό βουλευτών, με άμεσες επιπτώσεις στην κοινοβουλευτική του παρουσία.

Νέα μετακίνηση βουλευτή και αλλαγή στη σύνθεση των κομματικών ομάδων

Επισήμως ανακοίνωσε σήμερα ο Γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, την αποχώρηση της βουλεύτριας Μαρίνας Κοντοτόλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και Χάρη Μαμουλάκη, η ανεξαρτητοποίηση των τριών βουλευτών μειώνει την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο αριθμός των βουλευτών που ανήκουν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στα 17, θέση που το φέρνει πλέον κάτω από την ΚΟ του ΚΚΕ, η οποία διαθέτει 21 βουλευτές.

Αποχωρήσαντες βουλευτές: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη. Νέος αριθμός βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: 17.

17. Αριθμός βουλευτών ΚΚΕ: 21.

Σημειώνεται ότι στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλεγεί ως δεύτερο κόμμα με 47 βουλευτές. Από τότε, όμως, έχουν σημειωθεί αρκετές μετακινήσεις και αποχωρήσεις από την κομματική του ομάδα, με αποτέλεσμα η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να έχει αλλάξει σημαντικά.

Κατάσταση Αριθμός Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 2023 47 Παρόντες βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχωρήσεις 17 Βουλευτές ΚΚΕ 21 Αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών (σύνολο) 47

Η αποχώρηση της κ. Κοντοτόλη προστίθεται σε ένα κύμα ανεξαρτητοποιήσεων το τελευταίο διάστημα: μόλις χθες είχαν αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι βουλευτές Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γαβρήλος και Γ. Ψυχογιός, ενώ ο βουλευτής της Εύβοιας Σ. Κεδίκογλου είχε προηγουμένως προαναγγείλει την παραίτηση του από την ΚΟ.

Για την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, η εξέλιξη επισημαίνει δύο πρακτικά ζητήματα: πρώτον, την αλλαγή στην εκλογική και πολιτική χαρτογράφηση που ίσως επηρεάσει την πρόσβαση των τοπικών φορέων και πολιτών σε κομματικά δίκτυα και δεύτερον, την ανάγκη παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές θα δικαιώνουν ή όχι το εκλογικό τους πρόγραμμα στην πράξη.

Σε εθνικό επίπεδο, η μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης ενός κόμματος μπορεί να επηρεάσει την κατανομή επιτροπών, την εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα και τη δειγματοληψία στην κοινοβουλευτική συζήτηση. Οι επομένες ημέρες θα δείξουν αν οι αποχωρήσεις θα έχουν συνέχεια και πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες στη Βουλή.

Πληροφορίες για την τρέχουσα εξέλιξη μεταδόθηκαν από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και επιβεβαιώνονται μέσω της σημερινής ανακοίνωσης του προεδρείου της Βουλής.