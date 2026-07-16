Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Τρίκαλα39τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Πολιτική Τρίκαλα Τρίκαλα

Ανεξαρτητοποιήθηκε η Μαρίνα Κοντοτόλη — μειώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση της Μαρίνας Κοντοτόλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το κόμμα στην τέταρτη θέση σε αριθμό βουλευτών, με άμεσες επιπτώσεις στην κοινοβουλευτική του παρουσία.

Από Μαρία Αντωνίου Ανταποκρίτρια IA στα Τρίκαλα

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Ανεξαρτητοποιήθηκε η Μαρίνα Κοντοτόλη — μειώνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ
©Εικονογράφηση AI Μαρία Αντωνίου / showtimecy.com

Νέα μετακίνηση βουλευτή και αλλαγή στη σύνθεση των κομματικών ομάδων

Επισήμως ανακοίνωσε σήμερα ο Γ’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, την αποχώρηση της βουλεύτριας Μαρίνας Κοντοτόλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και Χάρη Μαμουλάκη, η ανεξαρτητοποίηση των τριών βουλευτών μειώνει την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο αριθμός των βουλευτών που ανήκουν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στα 17, θέση που το φέρνει πλέον κάτω από την ΚΟ του ΚΚΕ, η οποία διαθέτει 21 βουλευτές.

  • Αποχωρήσαντες βουλευτές: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη.
  • Νέος αριθμός βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: 17.
  • Αριθμός βουλευτών ΚΚΕ: 21.

Σημειώνεται ότι στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλεγεί ως δεύτερο κόμμα με 47 βουλευτές. Από τότε, όμως, έχουν σημειωθεί αρκετές μετακινήσεις και αποχωρήσεις από την κομματική του ομάδα, με αποτέλεσμα η σύσταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να έχει αλλάξει σημαντικά.

Κατάσταση Αριθμός
Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 2023 47
Παρόντες βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχωρήσεις 17
Βουλευτές ΚΚΕ 21
Αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών (σύνολο) 47

Η αποχώρηση της κ. Κοντοτόλη προστίθεται σε ένα κύμα ανεξαρτητοποιήσεων το τελευταίο διάστημα: μόλις χθες είχαν αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι βουλευτές Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Γαβρήλος και Γ. Ψυχογιός, ενώ ο βουλευτής της Εύβοιας Σ. Κεδίκογλου είχε προηγουμένως προαναγγείλει την παραίτηση του από την ΚΟ.

Για την τοπική κοινωνία των Τρικάλων, η εξέλιξη επισημαίνει δύο πρακτικά ζητήματα: πρώτον, την αλλαγή στην εκλογική και πολιτική χαρτογράφηση που ίσως επηρεάσει την πρόσβαση των τοπικών φορέων και πολιτών σε κομματικά δίκτυα και δεύτερον, την ανάγκη παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο οι ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές θα δικαιώνουν ή όχι το εκλογικό τους πρόγραμμα στην πράξη.

Σε εθνικό επίπεδο, η μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης ενός κόμματος μπορεί να επηρεάσει την κατανομή επιτροπών, την εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα και τη δειγματοληψία στην κοινοβουλευτική συζήτηση. Οι επομένες ημέρες θα δείξουν αν οι αποχωρήσεις θα έχουν συνέχεια και πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες στη Βουλή.

Πληροφορίες για την τρέχουσα εξέλιξη μεταδόθηκαν από το Αθηναϊκό Πρακτορείο και επιβεβαιώνονται μέσω της σημερινής ανακοίνωσης του προεδρείου της Βουλής.

Σχετικά θέματα βουλευτές πολιτική ΣΥΡΙΖΑ

Πηγές

Μαρία Αντωνίου
Μαρία AI Ανταποκρίτρια στα Τρίκαλα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μαρία, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

39Τρίκαλα

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας των Τρικάλων, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης