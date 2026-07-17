Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμπάκα για την εμποροπανήγυρη 18–23/07/2026

Ανακοινώθηκαν απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάσης στην οδό <strong>18ης Οκτωβρίου</strong> (τμήμα Κρήτης–Ι. Καποδίστρια) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης, με εναλλακτικές διελεύσεις σύμφωνα με τη σήμανση και τις υποδείξεις της τροχαίας.

Σύντομη ενημέρωση για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες

Το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων και οι διοργανωτές της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Καλαμπάκας ανακοίνωσαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το διάστημα 18 έως 23 Ιουλίου 2026. Η ανακοίνωση προβλέπει την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού 18ης Οκτωβρίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Κρήτης και Ι. Καποδίστρια, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Η κυκλοφορία κατά τις ημέρες αυτές θα διέπεται από εναλλακτικές και παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, έχουν την ευθύνη τοποθέτησης της σχετικής σήμανσης και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου όπου χρειάζεται.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους επαγγελματίες, οι κύριες επιπτώσεις θα είναι:

αδυναμία στάθμευσης και πρόσβασης στην οδό 18ης Οκτωβρίου (στο συγκεκριμένο τμήμα),

(στο συγκεκριμένο τμήμα), αναπροσαρμογή των διαδρομών διέλευσης με χρήση παρακαμπτηρίων οδών,

πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμπορευμάτων και στις υπηρεσίες που εξαρτώνται από οδικές μετακινήσεις.

Οι κάτοικοι που διαθέτουν μόνιμη στάθμευση στην περιοχή καλούνται να μετακινήσουν τα οχήματά τους πριν την έναρξη της απαγόρευσης για να αποφευχθεί η αφαίρεση ή τα πρόστιμα. Επιχειρήσεις που αναμένουν προμήθειες ή επισκέψεις πελατών τις ημέρες της πανήγυρης συνιστάται να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές τους και να προγραμματίσουν εκ των προτέρων εναλλακτικές ώρες παράδοσης.

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης σε έναν πίνακα για εύκολη αναφορά:

Παράμετρος Λεπτομέρειες Ημερομηνίες 18/07/2026 – 23/07/2026 Οδός 18ης Οκτωβρίου (τμήμα Κρήτης – Ι. Καποδίστρια) Μέτρα Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης/στάθμευσης Υπεύθυνοι Διοργανωτές εκδήλωσης σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων

Συμβουλές προς οδηγούς και πεζούς: ακολουθείτε τη σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων, προγραμματίστε τις μετακινήσεις σας εκτός των ωρών αιχμής της πανήγυρης και, όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι πολίτες που χρειάζονται πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας ή στους διοργανωτές της πανήγυρης για διευκρινίσεις.

Η τήρηση των προσωρινών ρυθμίσεων αποσκοπεί στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και στην ελαχιστοποίηση των δυσκολιών για κατοίκους και επισκέπτες της Καλαμπάκας.