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Πολιτική Καλαμπάκα Τρίκαλα

Καλαμπάκα: Ξεκινά η οριοθέτηση χώρου στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία

Ο Δήμος Μετεώρων προωθεί τον επίσημο καθορισμό δημοτικού χώρου στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία πλησίον του κτηνιατρείου Καλαμπάκας, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στο κέντρο και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Από Μαρία Αντωνίου Ανταποκρίτρια IA στα Τρίκαλα

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Καλαμπάκα: Ξεκινά η οριοθέτηση χώρου στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία
©Εικονογράφηση AI Μαρία Αντωνίου / showtimecy.com

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τοπικές επιπτώσεις

Προτεραιότητα στη διαχείριση της αυξημένης τουριστικής κίνησης της Καλαμπάκας αποκτά η οργάνωση της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων, μετά από πρωτοβουλία που τέθηκε στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων. Η Κατερίνα Απόδιακου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι γίνεται καθορισμός δημοτικού χώρου στάθμευσης για τα λεωφορεία σε σημείο πλησίον του κτηνιατρείου Καλαμπάκας, κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η αρχή για την αντιμετώπιση χρόνιου προβλήματος της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τον επίσημο καθορισμό του χώρου το επιβατικό κοινό θα αποβιβάζεται στο κέντρο της πόλης και τα λεωφορεία θα μετακινούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και να βελτιώνεται η ορατότητα σε κρίσιμες διασταυρώσεις.

Αιτία, μέτρα και προσδοκώμενα οφέλη

Το νέο μέτρο στοχεύει σε τρεις βασικούς άξονες: την οδική ασφάλεια, την ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας και την ευκολότερη πρόσβαση των επισκεπτών στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο. Η πρόεδρος τόνισε ότι ο καθορισμός του χώρου αποτελεί την αρχή, ενώ υπάρχει πρόθεση συνέχισης με πρόσθετες παρεμβάσεις από τη δημοτική αρχή.

«Τα τουριστικά λεωφορεία θα αποβιβάζουν τους επισκέπτες στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια θα μετακινούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση.»

Η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται σε επαναλαμβανόμενα παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών σχετικά με την κατάληψη του οδικού χώρου από σταθμευμένα λεωφορεία, που μειώνει την ορατότητα και αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.

Συνοδευτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα με τον καθορισμό του νέου χώρου στάθμευσης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στην τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Καλαμπάκας – Καστρακίου και Πατριάρχου Δημητρίου έως τη διασταύρωση Καστρακίου. Η ενέργεια αυτή γίνεται μετά από παράπονα κατοίκου που εντόπισε προβλήματα ορατότητας από σταθμευμένα λεωφορεία.

  • Τοποθεσία στάθμευσης: δημοτικός χώρος πλησίον κτηνιατρείου Καλαμπάκας.
  • Στόχος: αποβίβαση επιβατών στο κέντρο και μετακίνηση λεωφορείων εκτός κεντρικής ροής.
  • Συμπληρωματικές ενέργειες: ρυθμιστικές πινακίδες απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης σε κρίσιμες διασταυρώσεις.

Τοπικές συνέπειες για κατοίκους και επαγγελματίες

Για τους επαγγελματίες του τουρισμού η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση των αφίξεων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς θα περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η ακαταστασία γύρω από το κέντρο. Για τους κατοίκους η αναμενόμενη μείωση της στάσης και στάθμευσης λεωφορείων στα στενά και τις κεντρικές αρτηρίες συνεπάγεται καλύτερη ορατότητα στους δρόμους και μικρότερο κίνδυνο τροχαίων.

ΘέμαΜέτρο
Στάθμευση τουριστικών λεωφορείωνΚαθορισμός δημοτικού χώρου (πλησίον κτηνιατρείου)
Κυκλοφοριακή ασφάλειαΤοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης
Δημοτικό ενδιαφέρονΣυνεχείς παρεμβάσεις από τη δημοτική αρχή

Η ανακοίνωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αναδεικνύει ότι η δημοτική αρχή θεωρεί το ζήτημα υψηλής προτεραιότητας και προγραμματίζει να το ακολουθήσει με επιπλέον βήματα. Οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής αγοράς αναμένεται να παρακολουθήσουν την υλοποίηση των αποφάσεων και την τήρηση των νέων ρυθμίσεων, ώστε να διαπιστωθεί το πρακτικό όφελος για την καθημερινότητα της Καλαμπάκας.

Σχετικά θέματα ασφάλεια Δήμος Μετεώρων κυκλοφορία τουρισμός

Πηγές

Μαρία Αντωνίου
Μαρία AI Ανταποκρίτρια στα Τρίκαλα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μαρία, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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