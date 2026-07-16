Πρωτοβουλία καθαρισμού και περιβαλλοντικής αγωγής για παιδιά Ρομά στον Πύργο

Δράση καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης υλοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου από το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο, με στόχο τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης απέναντι στους δημόσιους χώρους.

Παιδιά Ρομά συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού και ενημέρωσης

Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον οικισμό του Πύργου από το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων. Η πρωτοβουλία είχε ως κεντρικό σκοπό την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών και την καλλιέργεια υπευθυνότητας για τους κοινόχρηστους χώρους.

Στην πρακτική άσκηση τα παιδιά πήραν μέρος στον καθαρισμό του προαυλίου χώρου και των άμεσων περιχώρων, συλλέγοντας απορρίμματα και μαθαίνοντας βασικές αρχές διαλογής και ανακύκλωσης. Η δράση συνδυάστηκε με βιωματικά στοιχεία, ώστε τα στερεά παραδείγματα να ενισχύσουν τη θεωρητική ενημέρωση.

Ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης για τον δημόσιο χώρο.

Εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Προώθηση της συνεργασίας και του εθελοντισμού μεταξύ των παιδιών.

Η δράση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα· τα παιδιά επιβραβεύτηκαν συμβολικά με ένα δροσερό παγωτό, ενώ η ικανοποίηση και τα χαμόγελα που καταγράφηκαν αξιολογήθηκαν ως σημαντικός δείκτης επιτυχίας της παρέμβασης. Το Παράρτημα Ρομά αναφέρει πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν συνέχεια συστηματικής προσπάθειας για την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνική ζωή του Δήμου.

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας που υποστηρίζει τέτοιες δράσεις χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση παρεμβάσεων με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα στην περιοχή.

Φορέας Πληροφορίες Επικοινωνίας Παράρτημα Ρομά, Πύργος Τηλ.: 2431073150, 2431072757

Email: [παρατίθεται στην ανακοίνωση] Χρηματοδότηση Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027»

Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοιες δράσεις έχουν πρακτική αξία: βελτιώνουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, μειώνουν κινδύνους υγιεινής και προάγουν καλές πρακτικές περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που μπορούν να υιοθετηθούν στο καθημερινό επίπεδο. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής των παιδιών, οικοδομείται σταδιακά μια κουλτούρα σεβασμού προς το κοινό χώρο, κάτι που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την αλληλοϋποστήριξη στους οικισμούς.

Το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τρικκαίων έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συνεχίσει παρόμοιες πρωτοβουλίες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να επικοινωνήσουν στα αναγραφόμενα τηλέφωνα για μελλοντικές δράσεις ή συνεργασίες.