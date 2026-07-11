Ξεκίνησε από τον Ληθαίο η πρώτη παρέμβαση του νέου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Εργα και συνεργεία στο ποτάμι του κέντρου των Τρικάλων: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος ανέλαβε τον καθαρισμό του Ληθαίου και σχεδιάζει επέκταση της επιχείρησης σε χόρτα και κοινόχρηστους χώρους.

Καθαρισμός στον Ληθαίο — πρώτη πράξη του νέου αντιδημάρχου

Ξεκίνησε προβλεπόμενη και άμεση παρέμβαση στον Ληθαίο ποταμό, στο κέντρο των Τρικάλων, με πρωτοβουλία του νέου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Άκη Αναστασίου. Η εικόνα στην κοίτη του ποταμού ήταν προβληματική, καθώς είχε συσσωρευτεί βλάστηση, φύλλα και απορρίμματα που αλλοίωναν την αισθητική και τη λειτουργία του τμήματος του ποταμιού μέσα στην πόλη.

Στα σημεία εργασίας έχουν ήδη αναπτυχθεί συνεργεία και χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα ώστε να απομακρυνθούν τα υλικά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στο νερό. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την καταγραφή αποτυπώνουν τόσο το μέγεθος του προβλήματος όσο και την εργασία που απαιτείται για να αποκατασταθεί η κατάσταση.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους

Η παρέμβαση στον Ληθαίο έχει άμεσες επιπτώσεις για τους δημότες των Τρικάλων: βελτίωση της εικόνας στο κέντρο, μείωση κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων σε μικρής κλίμακας φραγμούς και περιορισμό της δυσοσμίας ή της συσσώρευσης απορριμμάτων κοντά σε κατοικίες και πεζοδρόμια. Επιπλέον, η ενέργεια αυτή στέλνει μήνυμα ενεργοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών για το περιβάλλον, κάτι που οι πολίτες αναμένουν κάθε καλοκαίρι.

Αντικείμενο εργασιών: απομάκρυνση βλάστησης, φύλλων και απορριμμάτων από την κοίτη.

Μέσα: συνεργεία και ειδικό μηχάνημα.

Στόχος επόμενης φάσης: αντιμετώπιση χόρτων σε γειτονιές και κοινόχρηστους χώρους.

Πρόβλημα Ενέργεια Συσσώρευση βλάστησης και απορριμμάτων στον Ληθαίο Καθαρισμός με συνεργεία και ειδικό μηχάνημα Χόρτα σε γειτονιές και κοινόχρηστους χώρους Σχεδιαζόμενη επιχείρηση από τις δημοτικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η επόμενη επιχείρηση έχει ήδη οργανωτικές κινήσεις στο στάδιο του σχεδιασμού και στοχεύει στο να κινηθούν συντονισμένα οι υπηρεσίες του Δήμου. Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από την επάνοδο του κ. Αναστασίου σε θέση ευθύνης, μετά από μια περίοδο απουσίας του από τα δημοτικά αξιώματα.

Η ανάγκη για συστηματική παρέμβαση είναι εμφανής: κάθε καλοκαίρι τα ίδια σημεία της πόλης εμφανίζουν εικόνες εγκατάλειψης, με χόρτα και συσσωρευμένα απορρίμματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων. Η σημασία του συντονισμού των υπηρεσιών και της έγκαιρης κινητοποίησης είναι κρίσιμη για να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα.

Για τους κατοίκους, οι πρακτικές συνέπειες αφορούν κυρίως:

την κυκλοφορία πεζών κατά μήκος της κοίτης και των παραποτάμιων διαδρομών,

την αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του κέντρου,

την πιθανή μείωση κινδύνων μικροπλημμυρών σε σημεία όπου δημιουργήθηκαν φράγματα από φυτική ύλη.

Αυτό που απομένει να φανεί είναι εάν η επιχείρηση κατά των χόρτων θα εφαρμοστεί εγκαίρως και πλήρως σε όλη την πόλη, όπως σχεδιάζεται, και κατά πόσο ο συντονισμός θα είναι αποτελεσματικός ώστε να περιοριστούν οι εικόνες εγκατάλειψης που εμφανίζονται κάθε χρόνο.

Η αρχική παρέμβαση στον Ληθαίο αποτελεί σαφή ένδειξη προτεραιοποίησης του περιβάλλοντος από τη νέα δημοτική διοίκηση και είναι το πρώτο τεστ για την ικανότητα συντονισμού υπηρεσιών και μέσων απέναντι σε επαναλαμβανόμενα θερινά προβλήματα.