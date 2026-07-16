Σακκάς — νέοι αντιδήμαρχοι: συντονισμός και ιεράρχηση έργων για τα χωριά του τομέα Β΄

Συνάντηση στη βάση των τεχνικών υπηρεσιών για τον συντονισμό της υλοποίησης έργων και την ιεράρχηση αναγκών στις Δημοτικές Κοινότητες του τομέα Β΄ του Δήμου Τρικκαίων.

Στόχος ο συντονισμός των παρεμβάσεων στις κοινότητες

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικκαίων ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι συζήτησαν με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων του τομέα Β΄ τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα έργα υποδομής για τα χωριά. Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από ανάλογη συνάντηση για τον τομέα Α΄, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συστηματικής επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και τοπικών εκπροσώπων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι με συγκεκριμένους τομείς ευθύνης: η Ελένη Πούλιου (τομέας Β΄), ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Τάκης Παζαΐτης, ο αρμόδιος για Εργα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών Βασίλης Τσιούτσιος, ο επικεφαλής των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Χρήστος Ζαραμπούκας, ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Θωμάς Μερτσιώτης και ο εντεταλμένος σύμβουλος για τους αθλητικούς χώρους Κώστας Αργυρίου.

Κύριες προτεραιότητες : συντονισμός αρμοδιοτήτων, ιεράρχηση αναγκών και έμφαση σε έργα υποδομής.

: συντονισμός αρμοδιοτήτων, ιεράρχηση αναγκών και έμφαση σε έργα υποδομής. Πολιτική προστασία : ενσωμάτωση σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε επίπεδο χωριού.

: ενσωμάτωση σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε επίπεδο χωριού. Συντήρηση και Αυτεπιστασία: στόχευση σε συνεχή παρέμβαση για τοπικά τεχνικά έργα.

Στη διάρκεια των επαφών τονίστηκε ότι οι νέες αρμοδιότητες, όπως έχουν οργανωθεί σε τρεις αντιδημαρχίες (Τεχνικά Έργα, Αυτεπιστασία & Συντήρηση Υποδομών και Πολιτική Προστασία), αναμένεται να διευκολύνουν την ταχύτερη προώθηση χωριστών δράσεων για κάθε πεδίο. Η διοίκηση επεσήμανε την ανάγκη για συστηματική συνεργασία ανάμεσα στους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες, ώστε οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε οικισμού.

Όνομα Ρόλος Νίκος Σακκάς Δήμαρχος Ελένη Πούλιου Αντιδήμαρχος τομέα Β΄ Τάκης Παζαΐτης Πολιτική Προστασία Βασίλης Τσιούτσιος Εργα Αυτεπιστασίας / Συντήρηση Χρήστος Ζαραμπούκας Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Θωμάς Μερτσιώτης Πολεοδομία Κώστας Αργυρίου Αθλητικοί Χώροι

Παρόντες στη συζήτηση ήταν και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, όπως η προϊσταμένη Μάγδα Ράπτη, καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων της Καθαριότητας και των Ειδικών Συνεργείων (Βασίλης Κόρδας) και της Συντήρησης Υποδομών & Αυτεπιστασίας (Βαγγ. Τζίκας).

Από την πλευρά των τοπικών συμβουλίων επισημάνθηκαν οι διαφορετικές ανάγκες ανά δημοτική ενότητα — Καλλίδενδρου, Κόζιακα, Φαλώρειας και Παραληθαίων — κάτι που, όπως αναφέρθηκε, θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των προτεραιοτήτων. Η διοίκηση δεσμεύτηκε για διαρκή διάλογο με τους προέδρους, προκειμένου οι αποφάσεις να έχουν άμεση εφαρμογή και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν επιτόπιες επισκέψεις και τεχνικοί έλεγχοι για την ακριβή καταγραφή των αναγκών, καθώς και προτάσεις χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των έργων.