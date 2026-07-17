Νέος, πολύχρωμος φωτισμός αλλάζει την εικόνα του Ρολογιού στο Φρούριο των Τρικάλων

Το εμβληματικό Ρολόι του Φρουρίου ανανεώνει την παρουσία του στο νυχτερινό τοπίο της πόλης με νέο φωτισμό, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου έξυπνης πόλης του Δήμου Τρικκαίων και με τεχνική υποστήριξη της εταιρείας Dotsoft.

Ανανεωμένη φωτιστική ταυτότητα για το τοπόσημο της πόλης

Στην τελική φάση υλοποίησης βρίσκεται ο σχεδιασμός του νέου φωτισμού για το Ρολόι του Φρουρίου, έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση της παρουσίασης του μνημείου στο αστικό τοπίο των Τρικάλων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης (restart mAI city) και υλοποιείται από το τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, σε συνεργασία με την εταιρεία Dotsoft.

Το Ρολόι, που στέκει στην κορυφή του Φρουρίου και αποτελεί οπτικό σύμβολο για κατοίκους και επισκέπτες, λειτουργεί στην πόλη από το 1936, όταν και ανεγέρθηκε επί δημαρχίας Θεοδόση Θεοδοσόπουλου, αντικαθιστώντας προηγούμενη κατασκευή οθωμανικής εποχής του 1648. Ο νέος φωτισμός υπόσχεται να αναδείξει καλύτερα τόσο την αρχιτεκτονική μορφή του ρολογιού όσο και τον ρόλο του ως τοπόσημου.

Τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά

Όπως ανακοινώθηκε, ο καινούργιος φωτισμός εστιάζει στην ευελιξία και στην αισθητική διαφοροποίηση, με σκοπό την πιο δυναμική νυχτερινή προβολή. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα είναι πολύχρωμος και θα προσφέρει διαφορετικές χρωματικές παραλλαγές, ενώ σε τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο απομένουν ορισμένες ολοκληρώσεις προτού παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό.

Φορέας υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού)

Δήμος Τρικκαίων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού) Συνεργαζόμενη εταιρεία: Dotsoft

Dotsoft Πλαίσιο: Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης (restart mAI city)

Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης (restart mAI city) Ιστορικό σημείο αναφοράς: Ρολόι του Φρουρίου, από το 1936

Τι σημαίνει για την πόλη

Η αναβάθμιση του φωτισμού ενός κεντρικού μνημείου δεν αφορά μόνο την αισθητική του νυχτερινού τοπίου. Επηρεάζει την ελκυστικότητα της περιοχής για τους επισκέπτες, την ασφάλεια των πεζών και την εικόνα των πλατειών και των περιπατητικών διαδρομών γύρω από το Φρούριο. Επιπλέον, ενέργειες που εντάσσονται σε σχέδια «έξυπνης πόλης» συνήθως συνοδεύονται από βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού του φωτισμού.

Στοιχείο Πληροφορία Έτος ανέγερσης τρέχοντος ρολογιού 1936 Αντικατάσταση Οθωμανικό ρολόι του 1648 Φορέας υλοποίησης Δήμος Τρικκαίων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού) Συνεργασία Dotsoft

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής αναμένεται να παρακολουθήσουν την πορεία του έργου, καθώς η οριστική ενεργοποίηση του φωτισμού θα επιτρέψει την τελική αξιολόγηση των οπτικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων. Η δημοτική αρχή έχει αφήσει ανοικτή την παρουσίαση του αποτελέσματος μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές εργασίες.

Για τους Τρικαλινούς, το Ρολόι αποτελεί αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς και κάθε επέμβαση στην εμφάνισή του σχολιάζεται ευρέως. Η αλλαγή φωτισμού αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για ανανέωση της εικόνας στο κέντρο της πόλης, ενώ θα είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και η ενεργειακή απόδοση της νέας εγκατάστασης μόλις τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.

Η δημοσιοποίηση των πρώτων πλάνων και βίντεο από το έργο έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στα μέσα της περιοχής. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και επιβεβαιωθούν τα τελικά χαρακτηριστικά, ο Δήμος υποστηρίζει ότι θα παρουσιάσει δημόσια τη νέα φωτιστική εικόνα.