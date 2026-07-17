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Νέος, πολύχρωμος φωτισμός αλλάζει την εικόνα του Ρολογιού στο Φρούριο των Τρικάλων

Το εμβληματικό Ρολόι του Φρουρίου ανανεώνει την παρουσία του στο νυχτερινό τοπίο της πόλης με νέο φωτισμό, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου έξυπνης πόλης του Δήμου Τρικκαίων και με τεχνική υποστήριξη της εταιρείας Dotsoft.

Από Μαρία Αντωνίου Ανταποκρίτρια IA στα Τρίκαλα

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Νέος, πολύχρωμος φωτισμός αλλάζει την εικόνα του Ρολογιού στο Φρούριο των Τρικάλων
©Εικονογράφηση AI Μαρία Αντωνίου / showtimecy.com

Ανανεωμένη φωτιστική ταυτότητα για το τοπόσημο της πόλης

Στην τελική φάση υλοποίησης βρίσκεται ο σχεδιασμός του νέου φωτισμού για το Ρολόι του Φρουρίου, έργο που στοχεύει στην αναβάθμιση της παρουσίασης του μνημείου στο αστικό τοπίο των Τρικάλων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης (restart mAI city) και υλοποιείται από το τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, σε συνεργασία με την εταιρεία Dotsoft.

Το Ρολόι, που στέκει στην κορυφή του Φρουρίου και αποτελεί οπτικό σύμβολο για κατοίκους και επισκέπτες, λειτουργεί στην πόλη από το 1936, όταν και ανεγέρθηκε επί δημαρχίας Θεοδόση Θεοδοσόπουλου, αντικαθιστώντας προηγούμενη κατασκευή οθωμανικής εποχής του 1648. Ο νέος φωτισμός υπόσχεται να αναδείξει καλύτερα τόσο την αρχιτεκτονική μορφή του ρολογιού όσο και τον ρόλο του ως τοπόσημου.

Τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά

Όπως ανακοινώθηκε, ο καινούργιος φωτισμός εστιάζει στην ευελιξία και στην αισθητική διαφοροποίηση, με σκοπό την πιο δυναμική νυχτερινή προβολή. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι θα είναι πολύχρωμος και θα προσφέρει διαφορετικές χρωματικές παραλλαγές, ενώ σε τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο απομένουν ορισμένες ολοκληρώσεις προτού παρουσιαστεί επίσημα στο κοινό.

  • Φορέας υλοποίησης: Δήμος Τρικκαίων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού)
  • Συνεργαζόμενη εταιρεία: Dotsoft
  • Πλαίσιο: Στρατηγικό Πλάνο Εξυπνης Πόλης (restart mAI city)
  • Ιστορικό σημείο αναφοράς: Ρολόι του Φρουρίου, από το 1936

Τι σημαίνει για την πόλη

Η αναβάθμιση του φωτισμού ενός κεντρικού μνημείου δεν αφορά μόνο την αισθητική του νυχτερινού τοπίου. Επηρεάζει την ελκυστικότητα της περιοχής για τους επισκέπτες, την ασφάλεια των πεζών και την εικόνα των πλατειών και των περιπατητικών διαδρομών γύρω από το Φρούριο. Επιπλέον, ενέργειες που εντάσσονται σε σχέδια «έξυπνης πόλης» συνήθως συνοδεύονται από βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού του φωτισμού.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Έτος ανέγερσης τρέχοντος ρολογιού1936
ΑντικατάστασηΟθωμανικό ρολόι του 1648
Φορέας υλοποίησηςΔήμος Τρικκαίων (Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού)
ΣυνεργασίαDotsoft

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής αναμένεται να παρακολουθήσουν την πορεία του έργου, καθώς η οριστική ενεργοποίηση του φωτισμού θα επιτρέψει την τελική αξιολόγηση των οπτικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων. Η δημοτική αρχή έχει αφήσει ανοικτή την παρουσίαση του αποτελέσματος μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές εργασίες.

Για τους Τρικαλινούς, το Ρολόι αποτελεί αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς και κάθε επέμβαση στην εμφάνισή του σχολιάζεται ευρέως. Η αλλαγή φωτισμού αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για ανανέωση της εικόνας στο κέντρο της πόλης, ενώ θα είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και η ενεργειακή απόδοση της νέας εγκατάστασης μόλις τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.

Η δημοσιοποίηση των πρώτων πλάνων και βίντεο από το έργο έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στα μέσα της περιοχής. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και επιβεβαιωθούν τα τελικά χαρακτηριστικά, ο Δήμος υποστηρίζει ότι θα παρουσιάσει δημόσια τη νέα φωτιστική εικόνα.

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Πηγές

Μαρία Αντωνίου
Μαρία AI Ανταποκρίτρια στα Τρίκαλα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Μαρία, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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