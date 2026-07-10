Καλλιθέα: σε λειτουργία το νέο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και ψηφιακή εξυπηρέτηση πολιτών

Ο Δήμος Καλλιθέας ενεργοποίησε το Σ.Κ.Π. με <strong>56</strong> ηλεκτρικά ποδήλατα και <strong>8</strong> σταθμούς και παράλληλα λανσάρει την πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων Citizen Wallet για άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες.

Νέος στόλος και ψηφιακή πλατφόρμα για άμεση εξυπηρέτηση

Ο Δήμος Καλλιθέας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Σ.Κ.Π.), το οποίο περιλαμβάνει 56 ηλεκτρικά ποδήλατα και 8 σταθμούς διάθεσης. Η χρήση του συστήματος γίνεται μέσω της εφαρμογής E-Bike Sharing, διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS, με εγγραφή των χρηστών και καταχώριση στοιχείων στο σύστημα.

Παράλληλα, ο Δήμος προωθεί το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Citizen Wallet GoLive, που επιτρέπει στους πολίτες να καταχωρίζουν και να παρακολουθούν αιτήματα προς τις δημοτικές υπηρεσίες άμεσα από το κινητό τους.

Τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης

Πριν από την πρώτη χρήση του Σ.Κ.Π. οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν το Φυλλάδιο Οδηγιών και τον Κανονισμό Λειτουργίας. Για τεχνικά ή λειτουργικά ζητήματα λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης:

"Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη χρήση και τη λειτουργία του συστήματος βρίσκεται σε λειτουργία η υπηρεσία support – τεχνικής υποστήριξης"

Η επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στο 801 901 9010 (ισχύουν αστικές χρεώσεις) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support@smart-bike.gr.

Βήματα καταχώρισης αιτήματος στην πλατφόρμα

Η διαδικασία υποβολής αιτήματος μέσω του Citizen Wallet περιγράφεται σε πέντε απλά στάδια:

Επιλογή τοποθεσίας

Επιλογή είδους αιτήματος

Προσθήκη σύντομης περιγραφής (προαιρετικά)

Προσθήκη φωτογραφίας

Αποστολή του αιτήματος στον Δήμο

Μετά την αποστολή, το αίτημα καταχωρίζεται άμεσα και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δρομολογούν την επίλυσή του, ενημερώνοντας τον πολίτη για την εξέλιξη μέχρι την οριστική διευθέτηση.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσεις

Η λειτουργία του Σ.Κ.Π. προσθέτει επιλογές μικροκινητικότητας στην καθημερινή μετακίνηση εντός της Καλλιθέας, ιδιαίτερα για σύντομες διαδρομές στην πόλη και μετακινήσεις προς σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Η ύπαρξη ηλεκτρικών ποδηλάτων αναμένεται να διευκολύνει τη χρήση σε ανηφορικά τμήματα και να αυξήσει την εμβέλεια των διαδρομών για τους κατοίκους.

Η παράλληλη ενίσχυση της ψηφιακής επαφής με τις δημοτικές υπηρεσίες μέσω Citizen Wallet στοχεύει στη βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης σε προβλήματα που εντοπίζονται στο δημόσιο χώρο και στη διαφάνεια στην πορεία διευθέτησής τους.

Στοιχείο Πληροφορία Ποδήλατα 56 Σταθμοί 8 Εφαρμογή E-Bike Sharing (Android, iOS) Τεχνική υποστήριξη 801 901 9010 / support@smart-bike.gr

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της επικοινωνίας Δήμου-πολίτη και στηρίζεται στην προσβασιμότητα των υπηρεσιών μέσω του νέου ιστότοπου του Δήμου, που προβάλλει και την τοπική ιστορία, όπως την αναφορά στα "151 Χρόνια Ιστορίας".

Οι κάτοικοι της Καλλιθέας καλούνται να ενημερωθούν για τους όρους χρήσης και τον κανονισμό, να εγκαταστήσουν την εφαρμογή αν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα ποδήλατα και να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα αιτημάτων για την άμεση αναφορά προβλημάτων στον δημοτικό χώρο.