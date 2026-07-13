Καταγγελίες για κύκλωμα trafficking σε Μανωλάδα και Στροφυλιά: σκληρές συνθήκες και φόβος θυμάτων

Ρεπορτάζ αποκαλύπτει δίκτυο μεταφοράς γυναικών με κλειστά βαν και υπαίθριο σεξουαλικό εμπόριο σε αγροτικές ζώνες της Ηλείας. Οι τοπικές κοινωνίες ανησυχούν, ενώ οι καταγγελίες δεν φτάνουν επίσημα στις αρχές.

Αναφορές για οργανωμένο κύκλωμα σε αγροτικές εκτάσεις της Ηλείας

Ρεπορτάζ που φέρνει στο φως στοιχεία για εμπορία ανθρώπων σε αγροτικές περιοχές της Ηλείας περιγράφει μεταφορές γυναικών με κλειστά βαν και λειτουργία αυτοσχέδιων, «μετακινούμενων» χώρων εκμετάλλευσης σε υπαίθριους χώρους. Οι καταγγελίες εντοπίζουν περιοχές όπως το Κουνουπέλι της Μανωλάδας και το πευκοδάσος της Στροφυλιάς ως σημεία όπου γίνονται οι πράξεις εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με την καταγραφή των στοιχείων, το κύκλωμα φέρεται να μεταφέρει γυναίκες—κυρίως αλλοδαπές και άτομα της κοινότητας Ρομά—με φορτηγάκια τύπου βαν από άλλες περιοχές, ενώ οι πελάτες ενημερώνονται νωρίτερα για την παρουσία τους. Οι γυναίκες υποχρεώνονται να εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό ατόμων σε πολύ περιορισμένο χρόνο, με αναφερόμενο αριθμό μέχρι 30 πελάτες ανά βράδυ, και αντίτιμο που κυμαίνεται περίπου από 10 έως 20 ευρώ ανά περιστατικό.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι το φαινόμενο φαίνεται να λαμβάνει χώρα κοντά σε περιοχές όπου διαμένουν εργαζόμενοι γης, και ότι η «κίνηση» αυξάνεται τις ημέρες πληρωμής μεροκάματων. Παρά την έντονη συζήτηση στις τοπικές κοινωνίες, δεν υπάρχουν αντίστοιχες επίσημες αναφορές στους τοπικούς αστυνομικούς σταθμούς για το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον φόβο των θυμάτων και στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους μηχανισμούς καταγραφής και στήριξης.

«από το να… ρίχνονται σε ντόπιες γυναίκες οι ξένοι εργάτες ή να βιάζονται μεταξύ τους στα παραπήγματα όπου ζουν ομαδικά, είναι προτιμότερο να κάνουμε τα στραβά μάτια…»

Η παραπάνω φράση, η οποία καταγράφεται σε σχετικό ρεπορτάζ, περιγράφει την αντίληψη που φέρεται να εκφράστηκε σε ιδιωτικές συνομιλίες ορισμένων τοπικών παραγόντων και προκάλεσε αντιδράσεις. Το σχόλιο εγείρει ερωτήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου από φορείς της περιοχής και για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Τοποθεσίες : Κουνουπέλι Μανωλάδας, πευκοδάσος Στροφυλιάς.

: Κουνουπέλι Μανωλάδας, πευκοδάσος Στροφυλιάς. Ομάδες σε κίνδυνο : αλλοδαπές, Ρομά, γυναίκες σε οικονομική ανάγκη.

: αλλοδαπές, Ρομά, γυναίκες σε οικονομική ανάγκη. Αναφερόμενες πρακτικές: μεταφορές με κλειστά βαν, υπαίθριες πρόχειρες καλύβες, εξαναγκασμός σε πολλαπλές επαφές.

Για τους κατοίκους της περιοχής η αποκάλυψη δημιουργεί ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Οι αγρότες και οι εποχικοί εργάτες γης που ζουν και εργάζονται στις ζώνες αυτές ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο ερευνών ή να στιγματιστούν, ενώ τα θύματα χρειάζονται ασφαλείς μηχανισμούς καταγγελίας και στήριξης, οι οποίοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι ανεπαρκείς.

Τα επόμενα βήματα που προκύπτουν ως αναγκαία, χωρίς να προβάλλονται ως δεδομένα ή αποφάσεις, είναι τα εξής:

Ενίσχυση της παρουσίας και της επικοινωνίας των αστυνομικών αρχών με τις τοπικές κοινότητες ώστε να ενθαρρυνθούν οι καταγγελίες.

Δημιουργία ασφαλών διαύλων υποστήριξης για θύματα εμπορίας και εξαναγκασμού.

Συνεργασία με φορείς κοινωνικής πρόνοιας για την παροχή εναλλακτικών λύσεων σε ευάλωτα άτομα.

Στοιχείο Περιγραφή Κύριες περιοχές Κουνουπέλι (Μανωλάδα), πευκοδάσος Στροφυλιάς Μέθοδοι μεταφοράς Κλειστά βαν/φορτηγά Αναφερόμενη τιμή 10–20 ευρώ ανά πελάτη Αναφερόμενος αριθμός έως 30 πελάτες ανά βράδυ

Η τοπική κοινωνία και οι αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία, να διερευνήσουν τις αναφορές και να διασφαλίσουν ότι τα πιθανά θύματα θα λάβουν προστασία και στήριξη. Η επιβεβαίωση ή διάψευση των συγκεκριμένων καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση ενός σοβαρού κοινωνικού και ποινικού φαινομένου στην Ηλεία.