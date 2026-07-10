Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ξεκινά ρύθμιση χρήσης της κεντρικής πλατείας στα Κρέστενα

Σε σύσκεψη του Δήμου αποφασίστηκαν άμεσες πρωτοβουλίες για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα, την προσβασιμότητα και τον καθορισμό όρων παραχώρησης σε καταστήματα εστίασης στην πλατεία Κρεστένων.

Προτεραιότητες για την πλατεία: κοινόχρηστος χώρος, προσβασιμότητα και παράδοση

Στο Δημαρχείο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι ευρεία συνάντηση με αντικείμενο τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της κεντρικής πλατείας των Κρεστένων. Η πρωτοβουλία κινείται με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του χώρου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τεχνικές προδιαγραφές που θα εξασφαλίσουν τη λειτουργική χρήση της πλατείας χωρίς να παραβιάζονται οι κοινόχρηστοι χώροι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, παράμετρος που θα ενσωματωθεί σε επερχόμενες παρεμβάσεις υποδομής και σε κανόνες χρήσης.

Ως αποτέλεσμα, ο Δήμος σχεδιάζει να προτείνει δεσμευτικού χαρακτήρα όρους προς τα καταστήματα εστίασης που χρησιμοποιούν τμήματα του δημόσιου χώρου, με την προοπτική δημόσιας διαβούλευσης και άμεσης εφαρμογής πιο λειτουργικών ρυθμίσεων.

Στόχος: αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα και ελεύθερη κίνηση.

αποκατάσταση του δημόσιου χαρακτήρα και ελεύθερη κίνηση. Υποδομές: τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις προσβασιμότητας.

τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Διακυβέρνηση: κανόνες παραχώρησης προς καταστήματα εστίασης και διαβούλευση.

Η πρωτοβουλία έχει σαφές τοπικό αντίκτυπο: αφορά τους μόνιμους κατοίκους των Κρεστένων, τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης που λειτουργούν στην πλατεία, καθώς και επισκέπτες που χρησιμοποιούν τον χώρο για κοινωνικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή των κανόνων αναμένεται να επηρεάσει την κατανομή των τραπεζοκαθισμάτων, την πεζοδρόμηση τμημάτων του χώρου και την προσβασιμότητα αυτοκινήτων και πεζών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Σάκης Μπαλιούκος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κώστας Δρακόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανασία Κουσκουρή και Αναστάσιος Καρνάρος και ο γενικός γραμματέας του Δήμου κ. Κώστας Πολυζωγόπουλος. Οι παρεμβάσεις που συζητήθηκαν θα προχωρήσουν με ορίζοντα σύντομου χρόνου για την έναρξη διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όνομα Ρόλος Σάκης Μπαλιούκος Δήμαρχος Κώστας Δρακόπουλος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αθανασία Κουσκουρή Αντιδήμαρχος Αναστ. Καρνάρος Αντιδήμαρχος Κώστας Πολυζωγόπουλος Γ.Γ. Δήμου

Οι επόμενες κινήσεις του Δήμου αναμένονται να περιλαμβάνουν δημόσια ενημέρωση για τις προτεινόμενες δεσμεύσεις και πλαίσιο διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Η εφαρμογή των νέων κανόνων θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα στην προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα και την ισορροπία μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και επιχειρηματικής λειτουργίας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, σημαντικά ζητήματα προς παρακολούθηση είναι ο χρόνος εφαρμογής των αλλαγών, οι όροι που θα τεθούν για την παραχώρηση χώρων και οι τεχνικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την κυκλοφορία και την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων.

Η διαδικασία που εγκαινιάζεται στα Κρέστενα αποτελεί παράδειγμα τοπικής παρέμβασης με στόχο τη διατήρηση των δημόσιων χώρων και τη συνύπαρξη λειτουργίας καταστημάτων με τις ανάγκες των κατοίκων.