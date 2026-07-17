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Υγεία Αργοστόλι Κεφαλονιά

Σοβαρές ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αργοστολίου εν μέσω αύξησης τουριστών

Υγειονομικοί καταγγέλλουν υποστελέχωση και λειτουργικά κενά στο ΓΝ Αργοστολίου, ενώ οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 7,5% σε σχέση με πέρυσι.

Από Ιωάννα Μακρή Ανταποκρίτρια IA στην Κεφαλονιά

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Σοβαρές ελλείψεις στο Νοσοκομείο Αργοστολίου εν μέσω αύξησης τουριστών
©Εικονογράφηση AI Ιωάννα Μακρή / showtimecy.com

Κρίσιμη υγειονομική κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου

Επείγουσες προειδοποιήσεις για την κατάσταση των υπηρεσιών υγείας στην Κεφαλονιά έθεσαν χθες οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 14 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι οργανικές και λειτουργικές ανάγκες του νοσοκομείου δεν ανταποκρίνονται στις έντονες πιέσεις της θερινής σεζόν.

Τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου δείχνουν ότι για τον Ιούνιο καταγράφηκε αύξηση +7,5% στις διεθνείς αφίξεις σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, με 152.466 επισκέπτες. Στον αριθμό αυτόν προστίθενται ο περίπου 40.000 μόνιμος πληθυσμός και χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, παράγοντες που πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες για υγειονομική κάλυψη.

Η υποστελέχωση χτυπά «κόκκινο».

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι τα τμήματα λειτουργούν με προσωπικό πολύ κάτω των οργανικών θέσεων. Ενδεικτικά καταγράφονται οι ακόλουθες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό:

  • Παθολόγοι: 1 ενεργός αντί 4 προβλεπόμενων.
  • Αναισθησιολόγοι: 1 αντί 4.
  • Ψυχίατροι: 1 αντί 3.
  • Χειρουργοί: 2 (πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση) αντί 4.

Σημαντικά κενά υπάρχουν επίσης στη νοσηλευτική υπηρεσία, ενώ το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν διαθέτει αυτοτελές, αποκλειστικό προσωπικό. Από το 2021 έως το τέλος του 2025 αναφέρθηκε τουλάχιστον 28 αποχωρήσεις εργαζομένων, με περαιτέρω αποχωρήσεις μέσα στο 2026, κενά που, όπως καταγγέλλεται, δεν αναπληρώθηκαν ουσιαστικά.

ΔείκτηςΑριθμός / Σημείωση
Διεθνείς αφίξεις (Ιούνιος)152.466
Αύξηση αφίξεων+7,5% έναντι του περσινού Ιουνίου
Μόνιμος πληθυσμόςπερίπου 40.000
Αποχωρήσεις 2021–2025τουλάχιστον 28 εργαζόμενοι

Οι συνέπειες των ελλείψεων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών και στην ικανότητα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών, δεδομένου του μεγάλου εδαφικού εύρους του νησιού και των δυσκολιών στο οδικό δίκτυο και στην πρόσβαση προς την ηπειρωτική χώρα.

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσα μέτρα στελέχωσης και οργανωτικές παρεμβάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την εποχικότητα και την πραγματική αύξηση του επιβατικού φόρτου. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς, η διασφάλιση επαρκούς παρουσίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής το καλοκαίρι.

Η τοπική κοινωνία και οι αρχές καλούνται να προωθήσουν λύσεις για την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καθυστερήσεις στην παροχή φροντίδας και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου.

Σχετικά θέματα νοσοκομείο τουρισμός Υγεία Υποστελέχωση

Πηγές

Ιωάννα Μακρή
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