Κώστας Χατζής και Δανιέλα στη Χρούσσα: μεγάλη βραδιά μπαλάντας στη Σύρο

Ο Κώστας Χατζής εμφανίζεται στις 5 Αυγούστου στον Πολιτιστικό Χώρο Συλλόγου Χρουσσών με τη Δανιέλα. Πληροφορίες εισιτηρίων, πρόσβασης και οργανωτές για το φετινό καλοκαιρινό ραντεβού κάτω από τον ουρανό των Κυκλάδων.

Συναυλία και παράδοση στη Χρούσα

Μια από τις πιο αναμενόμενες μουσικές βραδιές του νησιού πραγματοποιείται στις 5 Αυγούστου 2026 στον Πολιτιστικό Χώρο Συλλόγου Χρουσσών. Ο καταξιωμένος τραγουδοποιός Κώστας Χατζής θα βρεθεί στη σκηνή συνοδευόμενος από τη νεότερη φωνή της οικογένειας, τη Δανιέλα Χατζή, σε μια εμφάνιση που συνδέει δύο γενιές και αναμένεται να προσελκύσει κοινό από τη Σύρο και τα γύρω νησιά.

Η παράσταση υπόσχεται να αναβιώσει εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική μουσική παράδοση, σε μια βραδιά με καθήμενους θεατές κάτω από τον ανοιχτό ουρανό της Χρούσσας. Η προσέλευση έχει οριστεί για τις 19:30 και η έναρξη για τις 21:00.

Εισιτήρια, πρόσβαση και διευκολύνσεις

Οι τιμές και οι τρόποι προπώλησης έχουν ως εξής και είναι κρίσιμα στοιχεία για όσους προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν:

Προπώληση: €15

€15 Ταμείο: €17

€17 Ειδικό/Φοιτητικό/ΑΜεΑ: €13

€13 Παιδιά έως 11 ετών: δωρεάν

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 5 Αυγούστου 2026 Ώρα προσέλευσης 19:30 Έναρξη 21:00 Τύπος εισόδου μη αριθμημένες θέσεις καθήμενων Προπώληση / Σημεία πώλησης www.more.com/gr-el/tickets και καταστήματα 4All (Ερμούπολη, Ποσειδωνίας) Parking Διαθέσιμο δωρεάν στον χώρο

Οργανωτικά και τοπικές επιπτώσεις

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Υμήν Productions, η Team Xatzis και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρούσσων Σύρου. Η επιλογή του συγκεκριμένου υπαίθριου χώρου, που θεωρείται από τους πιο ευχάριστους στο νησί, έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία: προσφέρει πολιτιστική δραστηριότητα για κατοίκους και τουρίστες, ενισχύει την κινητικότητα στις τοπικές επιχειρήσεις και απαιτεί συντονισμό για την κυκλοφορία και στάθμευση την ημέρα της εκδήλωσης.

Για όσους προγραμματίζουν να φτάσουν από Ερμούπολη ή άλλες περιοχές της Σύρου, συνιστάται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για στάθμευση και μετακίνηση, ειδικά αν σκοπεύουν να αγοράσουν εισιτήρια στο ταμείο. Υπάρχει καντίνα στον χώρο για βασικές ανάγκες εντός της βραδιάς.

Τι σημαίνει για τη μουσική ζωή του νησιού

Η παρουσία ενός καλλιτέχνη όπως ο Κώστας Χατζής δίνει ιδιαίτερο βάρος στο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της Σύρου. Για το κοινό του νησιού είναι ευκαιρία συνάντησης με το ρεπερτόριο που σημάδεψε δεκαετίες, ενώ για τη νέα γενιά της πόλης η συναυλία αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και σε ηλικιακές ομάδες. Η συμμετοχή της Δανιέλας Χατζή προσθέτει διάσταση οικογενειακής συνέχειας στο πρόγραμμα.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την παρουσία θα πρέπει να κλείσουν εισιτήρια εκ των προτέρων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ή τα καταστήματα 4All, εφόσον υπάρχει περιορισμένος αριθμός καθισμάτων λόγω της μορφής της διάταξης. Η διοργάνωση έχει μεριμνήσει για προσβασιμότητα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις κατηγορίες εισιτηρίων που έχουν προβλεφθεί.

Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τη συναυλία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα προπώλησης ή να επικοινωνήσουν με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσσών. Η βραδιά αναμένεται να είναι ένα από τα κύρια πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού στη Σύρο, με έμφαση στην αυθεντική μπαλάντα και την κοινωνική διάσταση του τραγουδιού.