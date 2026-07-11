Νέο κύμα καύσωνα: πού και πότε αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Ανέβασμα των θερμοκρασιών έως και 4°C τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μέγιστες που θα φτάνουν ακόμα και τους 40°C σε ορισμένες περιοχές· βροχές στα ορεινά και μεταβολή των ανέμων από Δευτέρα.

Συνοπτική εικόνα

Ένα εκτεταμένο κύμα θερμότητας προσεγγίζει τη χώρα, με σημαντική άνοδο του υδραργύρου τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα αυξηθεί τοπικά έως και 4 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα και σε κάποιες περιοχές η μέγιστη θα αγγίξει ή θα πλησιάσει τους 40°C.

Πού θα είναι πιο έντονο το κύμα ζέστης

Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες προβλέπονται στα πεδινά και στις θερμές ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, για τη Κυριακή αναμένονται:

Περιοχή Εύρος θερμοκρασιών (°C) Κεντρική Μακεδονία 37–38 Θεσσαλικός κάμπος 38 Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα 37–38 Υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα (ενδεικτικά) έως 38–39

Επισημαίνεται ότι οι προγνωστικές τιμές ποικίλλουν τοπικά και στις ορεινές ζώνες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες.

Άνεμοι, βροχές και χρονοδιάγραμμα

Το σαφές χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η μεταβολή του θερμοκρασιακού πεδίου: μετά την άνοδο των επόμενων ημερών, από Δευτέρα έως Τρίτη προβλέπεται πτώση των τιμών λόγω ενίσχυσης βορειών ανέμων. Από την Τετάρτη αναμένεται νέα άνοδος και επαναφορά σε θερμές καλοκαιρινές συνθήκες.

Στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάνουν έως 5 μποφόρ .

. Τοπικές μπόρες ή καταιγίδες είναι πιθανές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας το μεσημέρι και απόγευμα.

Στο Ιόνιο και το Αιγαίο οι διευθύνσεις και η ένταση των ανέμων θα παρουσιάσουν χωρικές διαφορές.

Συνέπειες και προειδοποιήσεις

Η άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο θερμικού στρες για ευπαθείς ομάδες, καθώς και τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε ξηρές περιοχές. Συνιστώνται προφυλάξεις για το κοινό:

Αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες.

Επαρκής ενυδάτωση και αποφυγή βαριάς σωματικής κόπωσης σε ανοικτούς χώρους.

Τήρηση οδηγιών πολιτικής προστασίας και αποφυγή εκτέλεσης εργασιών με σπινθήρες σε ξηρές περιοχές.

Οι αγρότες και οι αρμόδιες υπηρεσίες πυρασφάλειας πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα όπου απαιτείται, ενώ οι τοπικές αρχές θα παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου για ενημέρωση σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους.

Η πρόγνωση αλλάζει με τις επόμενες εκδόσεις των μετεωρολογικών μοντέλων· για επικαιροποιημένες πληροφορίες συνιστάται η παρακολούθηση των επίσημων δελτίων από τις εθνικές υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς.