Ο Ross Daly επιστρέφει στη Χρούσσα για σόλο συναυλία κάτω από τον κυκλαδίτικο ουρανό

Στις 20 Ιουλίου ο διεθνώς καταξιωμένος μουσικός παίζει νέο solo πρόγραμμα στο Πολιτιστικό Χώρο Συλλόγου Χρουσσών — μια βραδιά εστιασμένη στην ενσυνείδητη ακρόαση και την παράδοση.

Συναυλία και βιωματική ακρόαση στη Χρούσσα

Ο Ross Daly επιστρέφει στη Χρούσσα της Σύρου για μία μοναδική solo παράσταση την 20η Ιουλίου 2026 στις 21:00, στον Πολιτιστικό Χώρο του τοπικού Συλλόγου. Η εμφάνιση εντάσσεται στην περιοδεία που ξεκίνησε το 2025 και έχει λάβει θερμή ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα.

Η συναυλία θα παρουσιαστεί σε έναν από τους πιο γνωστούς υπαίθριους χώρους του νησιού, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό των Κυκλάδων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσφατες και παλαιότερες συνθέσεις για κρητική λύρα, tarhu και αφγανικό rabab, με έμφαση στην προσωπική προσέγγιση του μουσικού προς την τροπική μουσική και την παράδοση.

«Η πρόθεσή μου παίζοντας μια σόλο συναυλία... είναι μάλλον για να προσπαθήσω να φτάσω ο ίδιος σε μια βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της μουσικής.»

Η προσέγγιση που περιγράφει ο Daly υπερβαίνει τη συνηθισμένη παρουσίαση μουσικής· προτείνει μια «μυσταγωγική» εμπειρία όπου η ακρόαση γίνεται ενεργός, εσωτερικός διάλογος. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σύρου, η βραδιά σηματοδοτεί μια ευκαιρία για ήσυχη, εστιασμένη επαφή με ζωντανή παραδοσιακή και διεθνή μουσική σε έναν οικείο χώρο του νησιού.

Τι σημαίνει αυτό για το κοινό της Σύρου

Τοπική προσβασιμότητα: Η Χρούσσα είναι κοντά σε κύριες οδικές αρτηρίες του νησιού, καθιστώντας τη συναυλία εύκολα προσβάσιμη για κατοίκους και τουρίστες.

Η Χρούσσα είναι κοντά σε κύριες οδικές αρτηρίες του νησιού, καθιστώντας τη συναυλία εύκολα προσβάσιμη για κατοίκους και τουρίστες. Χαμηλή κλίμακα, μεγάλος αντίκτυπος: Ο υπαίθριος χαρακτήρας και το μικρό μέγεθος του χώρου εντείνουν την αίσθηση εγγύτητας με τον εκτελεστή.

Ο υπαίθριος χαρακτήρας και το μικρό μέγεθος του χώρου εντείνουν την αίσθηση εγγύτητας με τον εκτελεστή. Πολιτιστική ενίσχυση: Η παρουσία καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς συμβάλλει στη συνολική πολιτιστική εικόνα της Σύρου την καλοκαιρινή περίοδο.

Αν και οι λεπτομέρειες για εισιτήρια ή προπώληση δεν ανακοινώθηκαν στο δελτίο, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να παρακολουθούν τις τοπικές σελίδες εκδηλώσεων και τους φορείς του Συλλόγου Χρουσσών για ενημερώσεις. Επίσης, επειδή η συναυλία είναι υπαίθρια και ξεκινά αργά το βράδυ, συνιστάται κατάλληλος ρουχισμός για δροσιά και καταλλήλως έγκαιρη προσέλευση λόγω περιορισμένων θέσεων.

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία 20/07/2026 21:00 Πολιτιστικός Χώρος Συλλόγου Χρουσσών, Χρούσσα, Σύρος

Η επαναφορά τέτοιων εκδηλώσεων στη Σύρο ενισχύει το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα του νησιού και προσφέρει στους ντόπιους και επισκέπτες μια πιο στοχαστική μουσική εμπειρία, προσανατολισμένη στην ποιότητα της ακρόασης και τη σχέση εκτελεστή–κοινού. Για όσους αναζητούν μια βραδιά όπου η παράδοση συνυφαίνεται με προσωπική μουσική αναζήτηση, η εμφάνιση του Ross Daly στη Χρούσσα αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός της σεζόν.