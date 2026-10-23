Προσωρινή διακοπή στην οδό Ηλιάδων τα ξημερώματα της Παρασκευής για απομάκρυνση φερτών

Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε εργασίες καθαρισμού στην οδό Ηλιάδων μετά το πλημμυρικό συμβάν της 14ης Οκτωβρίου· η κυκλοφορία θα διακοπεί προσωρινά από 00:00 έως 06:00 στις 23/10 για την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Εργασίες καθαρισμού μετά το πλημμυρικό επεισόδιο

Ο Δήμος Ρόδου ενημέρωσε τους κατοίκους ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών από την οδό Ηλιάδων, λόγω του πλημμυρικού φαινομένου που σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026. Οι παρεμβάσεις θα εκτελεστούν από συνεργεία του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την απομάκρυνση των υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα, θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων:

Ημερομηνία: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 00:00 έως 06:00

Τμήμα δρόμου: από την περιοχή ΜΗΔΕΙΑ έως τον κόμβο Φανερωμένης

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι τα φερτά υλικά που μεταφέρθηκαν και συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων και να αποφεύγονται μελλοντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και τη δημόσια ασφάλεια.

«Ευχαριστούμε τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών.»

Οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να λάβουν υπόψη την προσωρινή διακοπή και να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους ανάλογα, ειδικά για τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Η συνεργασία των πολιτών θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή και γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους κατοίκους

Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα ξημερώματα σημαίνει ότι:

οδικές συνδέσεις στο τμήμα ΜΗΔΕΙΑ–κόμβος Φανερωμένης δεν θα είναι προσβάσιμες για 6 ώρες,

οχήματα έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιακά συνεργεία θα έχουν προτεραιότητα και πρόσβαση για την εκτέλεση του έργου,

είναι πιθανόν να απαιτηθούν εναλλακτικές διαδρομές για όσους μετακινηθούν την εν λόγω ώρα.

Η δημοτική υπηρεσία Καθαριότητας και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας θα εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης με στόχο την ταχεία αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας και την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

Παράμετρος Πληροφορία Αιτία Φερτά υλικά από πλημμυρικό φαινόμενο 14/10/2026 Υπεύθυνοι Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Καθαριότητας Χρόνος διακοπής 23/10/2026, 00:00–06:00 Τμήμα οδού ΜΗΔΕΙΑ – κόμβος Φανερωμένης

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δείξουν κατανόηση και να ακολουθήσουν τις ενδεδειγμένες υποδείξεις για την ασφάλεια των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.