Σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποκατάστασης και αποζημιώσεων για την Εύβοια μετά την κακοκαιρία

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προωθεί την αποστολή αποζημιώσεων και την αποκατάσταση των υποδομών στην Εύβοια, με προτεραιότητα στις βλάβες του οδικού δικτύου και την αξιολόγηση των αιτημάτων από δήμους και περιφέρεια.

Κυβερνητικές κινήσεις για αποκατάσταση και οικονομική στήριξη

Σε διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την Εύβοια, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην επιδιόρθωση των υποδομών και στην ταχεία καταβολή αποζημιώσεων, με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, για την Εύβοια ο υφυπουργός τόνισε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων που εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο και σε άλλες δημόσιες υποδομές. Οι δήμοι και η Περιφέρεια καλούνται να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία θα αξιολογηθούν από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής πριν αποφασιστεί το ύψος των πόρων για κάθε έργο.

«σαφή δέσμευση του υπουργείου»

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση για ταχείες διαδικασίες, παρότι οι τελικές αποφάσεις για την κατανομή πόρων θα λαμβάνονται μετά την ακριβή καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών. Για τους κατοίκους της Εύβοιας αυτό σημαίνει ότι η έναρξη των έργων εξαρτάται από την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την υποβολή των σχετικών προτάσεων από τους τοπικούς φορείς.

Αυτοψίες και πρώτα στοιχεία

Στο σύνολο των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στις πληγείσες περιοχές (δεδομένα για Κρήτη και Εύβοια), οι αυτοψίες δίνουν μια πρώτη εικόνα για το εύρος των βλαβών σε κτίρια. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη σειρά προτεραιοτήτων στην αποκατάσταση και την καταβολή αποζημιώσεων.

Κατάσταση κτιρίων Αριθμός Πράσινα 213 Κίτρινα 22 Κόκκινα 2

Αυτά τα στοιχεία θα συνεισφέρουν στην καταγραφή των ζημιών και στη στοχοθέτηση των παρεμβάσεων, ιδίως όταν πρόκειται για επείγουσες εργασίες σε δημόσια έργα και για την αποζημίωση ιδιοκτητών με ζημιές σε κατοικίες ή επιχειρήσεις.

Τι σημαίνουν οι διαδικασίες για τους κατοίκους της Εύβοιας

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής οι βασικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες είναι οι εξής:

Καταγραφή ζημιών: οι δήμοι πρέπει να συγκεντρώσουν τεκμηριωμένα αιτήματα για τις ανάγκες αποκατάστασης.

Χρηματοδότηση έργων: η Κυβερνητική Επιτροπή θα καθορίσει πόρους μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων.

Αποζημιώσεις και μέτρα ανακούφισης: προβλέπονται μέτρα όπως αναστολές φορολογικών/ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πάγωμα πλειστηριασμών για πληγέντες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα με την οποία οι τοπικές αρχές συλλέξουν και υποβάλουν πλήρη και τεκμηριωμένα αιτήματα, καθώς και από την ικανότητα συντονισμού των υπηρεσιών για την προτεραιοποίηση των επεμβάσεων, ειδικά στο οδικό δίκτυο που επηρεάζει την καθημερινή ζωή και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Σε τοπικό επίπεδο, οι κάτοικοι πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων και της Περιφέρειας για τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων και για τις διαδικασίες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όσοι υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες ή επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τεκμηρίωση (φωτογραφίες, δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις) ώστε οι αιτήσεις να γίνουν αποδεκτές και να προχωρήσουν γρήγορα.

Η συνέχεια των ενεργειών θα καθορίσει και το ρυθμό αποκατάστασης των τοπικών υποδομών και την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων νοικοκυριών στην Εύβοια.