Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια στη Βουπρασία μετά από χαλάζι και ανεμοστρόβιλο

Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε πατάτες και θερμοκήπια σε Κουγεΐκα, Σουρμπάνι και Μανωλάδα. Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ενεργοποίησε Πολιτική Προστασία και ξεκίνησε καταγραφή ζημιών προς ΕΛΓΑ.

Έκτακτες παρεμβάσεις και καταγραφή ζημιών από τον δήμο

Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια καταγράφηκαν στη Βουπρασία μετά το πέρασμα έντονων καιρικών φαινομένων, που περιελάμβαναν χαλάζι και την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε περιοχές της ενότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οι επιπτώσεις ποικίλλουν ανά οικισμό: στις Κουγεΐκα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές οι υπαίθριες καλλιέργειες πατάτας, ενώ στο Σουρμπάνι και στη Μανωλάδα καταγράφηκαν σοβαρές φθορές σε θερμοκήπια.

Τα συνεργεία του δήμου παρέμειναν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις όπου προέκυψαν προβλήματα. Στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών συμμετείχαν επίσης η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία, με προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων.

Κουγεΐκα : εκτεταμένες ζημιές στις υπαίθριες καλλιέργειες πατάτας.

: εκτεταμένες ζημιές στις υπαίθριες καλλιέργειες πατάτας. Σουρμπάνι : σοβαρές φθορές σε θερμοκήπια.

: σοβαρές φθορές σε θερμοκήπια. Μανωλάδα: ζημιές σε θερμοκήπια και καταγραφή περιστατικών από ανεμοστρόβιλο.

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Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Βαγγελάκος, ενημέρωσε ότι τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν άμεσα και πως πλέον η προτεραιότητα «είναι η καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι αγρότες» ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω του ΕΛΓΑ. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι ο δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αναλυτική αποτίμηση των καταστροφών.

Οι τοπικοί παραγωγοί πλήττονται τόσο από τη φυσική φθορά των φυτών και των εγκαταστάσεων όσο και από την αβεβαιότητα για το εισόδημά τους την προσεχή περίοδο. Η φύση των ζημιών σε θερμοκήπια συχνά οδηγεί σε ανάγκες άμεσων επισκευών ή αντικαταστάσεων καλυμμάτων, συστημάτων άρδευσης και υποδομών, ενώ στην περίπτωση της πατάτας οι απώλειες παραγωγής μπορεί να επηρεάσουν την τοπική προμήθεια και τα εισοδήματα των παραγωγών.

Σε πρώτη φάση, οι παραγωγοί θα χρειαστεί να συνεργαστούν με τις δημοτικές υπηρεσίες για την καταγραφή των ζημιών και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ. Από την πλευρά του δήμου, αναμένονται επιτόπιες αυτοψίες και συγκέντρωση στοιχείων προκειμένου να διαμορφωθεί ο πλήρης απολογισμός των καταστροφών.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η ανακοίνωση του δήμου λειτουργεί ως πρώτη ενημέρωση για τις δυνατότητες στήριξης. Συνιστάται στους πληγέντες να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες καταγραφής και υποβολής φακέλων προς τον ΕΛΓΑ.

Η εξέλιξη των ερευνών και οι τελικές εκτιμήσεις για την έκταση των ζημιών αναμένεται να καθορίσουν τον χρόνο και την έκταση της οικονομικής αποζημίωσης στους αγρότες της Βουπρασίας.