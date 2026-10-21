Πιέσεις για άμεσες και πλήρεις αποζημιώσεις στο Οροπέδιο Λασιθίου

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης έθεσε στο περιφερειακό συμβούλιο ψήφισμα που καταγράφει την οξεία οικονομική πίεση των παραγωγών του Οροπεδίου και απαιτεί άμεσες, πλήρεις αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης.

Έκκληση για γρήγορες αποζημιώσεις και ουσιαστική στήριξη

Με ψήφισμά της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης αναδεικνύει την επιδεινούμενη κατάσταση των αγροτών στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το κείμενο περιγράφει σημαντικές ζημιές στις παραγωγές και τονίζει ότι οι σημερινοί όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημιώσεων αφήνουν εκτός τη «μεγάλη πλειοψηφία» των παραγωγών.

Στο ψήφισμα σημειώνονται επίσης προβλήματα με καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και σε έτη, και ότι το ύψος των αποζημιώσεων συχνά είναι «πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής». Οι αγρότες περιγράφονται ως επιβαρυμένοι από το υψηλό κόστος εισροών (αγροεφόδια, ρεύμα, καύσιμα) και ως υπερχρεωμένοι, χωρίς επαρκές εισόδημα.

Το ψήφισμα ασκεί κριτική στις κυβερνητικές δηλώσεις περί «100% αποζημίωσης», υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική στήριξη που φτάνει στους παραγωγούς. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ικανοποίησης των αιτημάτων των παραγωγών.

Άμεση και πλήρης αποζημίωση για τις ζημιές των παραγωγών.

για τις ζημιές των παραγωγών. Κατάργηση των κόφτων που αποκλείουν πολλούς από τις αποζημιώσεις.

που αποκλείουν πολλούς από τις αποζημιώσεις. Άμεσες πληρωμές και επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Το ψήφισμα επισημαίνει επίσης ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς θέμα «κακής διαχείρισης» αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που, όπως αναφέρει, προτεραιοποιούν τη στήριξη μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων έναντι των αναγκών των μικρομεσαίων παραγωγών.

Θέμα Κατάσταση σύμφωνα με το ψήφισμα Χρόνος καταβολής αποζημιώσεων Μακρές καθυστερήσεις, ακόμα και σε επίπεδα ετών Ύψος αποζημιώσεων Συχνά κάτω από το κόστος παραγωγής Κόστος παραγωγής Αυξημένο (αγροεφόδια, ρεύμα, καύσιμα)

Για τους κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου οι επισημάνσεις αυτές έχουν άμεση σημασία: καθυστερούμενες ή ανεπαρκείς αποζημιώσεις επηρεάζουν την οικονομική επιβίωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα, περιορίζουν την ρευστότητα και αυξάνουν την εξάρτηση από δανεισμό.

Σε επίπεδο τοπικής διαχείρισης, η κοινοτική και περιφερειακή πολιτική έχουν ρόλο στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην αποσαφήνιση των κριτηρίων, ώστε να μειωθούν οι αποκλεισμοί. Το ψήφισμα ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως πλήρεις αποζημιώσεις και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, θέματα που αναμένονται να τεθούν στη συζήτηση του περιφερειακού οργάνου.

Οι παραγωγοί του Οροπεδίου και οι φορείς της περιοχής αναζητούν πλέον απτά μέτρα και εφαρμοσμένες λύσεις, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική ασφυξία. Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν οι τοπικές και κεντρικές αρχές θα ανταποκριθούν με ταχύτητα και επάρκεια στις απαιτήσεις που περιγράφονται στο ψήφισμα.