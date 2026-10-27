Επικίνδυνος δρόμος στα Καστέλλια: δεκαετίες διαρροής καταστρέφουν το οδόστρωμα

Δρόμος που ενώνει Καστέλλια, Οινοχώρι, Σκλήθρο και Καλοσκοπή δοκιμάζεται από διαρκή διάβρωση λόγω παλαιού υδραύλακα 70 ετών· προσωρινές επιδιορθώσεις δεν αντέχουν, οι κάτοικοι ζητούν μόνιμες λύσεις.

Σοβαρές φθορές στο δίκτυο από διαρροή που διαρκεί δεκαετίες

Στην αγροτική οδό που συνδέει τα Καστέλλια με το Οινοχώρι, το Σκλήθρο και την Καλοσκοπή, εμφανίζονται εκτεταμένα προβλήματα στο οδόστρωμα εξαιτίας συνεχούς ροής νερού από έναν παλιό υδραύλακα, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λειτουργεί ανελαστικά εδώ και περίπου 70 χρόνια. Το νερό έχει δημιουργήσει πλήθος λακκουβών, μικρών και μεγάλων, που επηρεάζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την κατάσταση των οχημάτων των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι τοπικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει έως σήμερα —τοποθετήσεις ψυχρής άσφαλτου ή επιχρίσματα με τσιμέντο— χαρακτηρίζονται από τους κατοίκους ως προσωρινά «μπαλώματα» που δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος. Η φθορά του οδοστρώματος επιδεινώνεται διαρκώς λόγω της συνεχούς παρουσίας νερού, με αποτέλεσμα τα ίδια τα έργα επιδιόρθωσης να καταστρέφονται σύντομα μετά την εφαρμογή τους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, καταγγέλλοντας την κατάσταση, ζητά άμεσες και μόνιμες λύσεις από τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για τα οχήματα και την ασφάλεια των διερχόμενων. Η επιβάρυνση στην καθημερινότητα των κατοίκων είναι πολλαπλή: υψηλότερο κόστος συντήρησης οχημάτων, περιορισμένη προσβασιμότητα και αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, ιδίως σε ώρες με χαμηλή ορατότητα ή μετά από βροχές.

Ασφάλεια : οι λακκούβες αποτελούν κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.

: οι λακκούβες αποτελούν κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς. Οικονομικό κόστος : καταστρέφονται ελαστικά και αναρτήσεις, δημιουργώντας έξοδα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες.

: καταστρέφονται ελαστικά και αναρτήσεις, δημιουργώντας έξοδα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες. Αποτυχία προσωρινών λύσεων: ψυχρή άσφαλτος και τσιμέντο δεν εξαλείφουν την πηγή του προβλήματος.

Για τους κατοίκους η ανάγκη είναι σαφής: δεν ζητούν απλώς επιφανειακές επιδιορθώσεις, αλλά την αποκατάσταση ή αντικατάσταση του υδραύλακα και την εφαρμογή σωστού δικτύου αποστράγγισης που θα προστατεύει το οδόστρωμα μακροπρόθεσμα. Χωρίς τέτοια παρέμβαση, η φθορά προβλέπεται να συνεχιστεί και να ενταθεί, ιδιαίτερα καθώς η περιοχή δέχεται εποχικούς επισκέπτες που επιβαρύνουν επιπλέον το οδικό δίκτυο.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και απαιτούμενες ενέργειες

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στη μετακίνηση μαθητών, εργαζομένων και επαγγελματιών της περιοχής, καθώς και στην επισκεψιμότητα που ενισχύει το εισόδημα τοπικών επιχειρήσεων. Η ανάγκη για μόνιμες τεχνικές λύσεις περιλαμβάνει, κατά σειρά προτεραιότητας:

έλεγχο και αποκατάσταση ή αντικατάσταση του παλαιού υδραύλακα,

ανάπτυξη ή βελτίωση συστήματος αποστράγγισης κατά μήκος του δρόμου,

σχεδιασμένη ανακατασκευή του οδοστρώματος με κατάλληλα υλικά για ελεγχόμενη ροή νερού.

Σημείο Πρόβλημα Καστέλλια - Οινοχώρι Συνεχής ροή νερού από παλιό υδραύλακα Σκλήθρο Πολλαπλές λακκούβες, φθορά οδοστρώματος Καλοσκοπή Προσωρινές επιδιορθώσεις που δεν διαρκούν

Η ευθύνη για την υλοποίηση μόνιμων λύσεων ανήκει στους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών υποδομών. Η παρέμβαση απαιτεί προγραμματισμό, χρηματοδότηση και τεχνική μελέτη για να αποφευχθούν μελλοντικές δαπάνες και κίνδυνοι. Οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση, ζητώντας συντονισμένες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στην περιοχή.

Απόστολος Κρητικός

Ανταποκριτής στη Φωκίδα, Show Time CY