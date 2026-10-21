Δήμος Κιλκίς: επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο από 1/1/2027

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την παροχή εφάπαξ επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για μόνιμους κατοίκους και δημότες.

Δημοτική πρωτοβουλία για ενίσχυση νέων οικογενειών

Ο Δήμος Κιλκίς θα χορηγεί εφάπαξ επίδομα ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Το ποσό απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους και δημότες του δήμου και προβλέπεται ότι θα είναι αφορολόγητο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στους ελέγχους εισοδήματος για άλλες κοινωνικές παροχές.

Στόχος της κίνησης είναι η έμπρακτη στήριξη των οικογενειών στην αρχική περίοδο της γέννησης, η οικονομική ανακούφιση των γονέων και η ενθάρρυνση νέων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδί. Η δημοτική διοίκηση επισημαίνει ότι το επίδομα απευθύνεται σε διαφορετικές μορφές οικογενειακής κατάστασης.

Ποιοι δικαιούνται

Μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Κιλκίς.

Έγγαμα ζευγάρια και ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης.

Μονογονεϊκές οικογένειες.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος, γεγονός που διευρύνει την πρόσβαση των δικαιούχων. Δεν περιλαμβάνονται, όμως, στην ανακοίνωση λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τις προθεσμίες.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Για τις οικογένειες του Κιλκίς το εφάπαξ ποσό των 1.000 ευρώ μπορεί να διευκολύνει την κάλυψη άμεσων αναγκών (είδη βρέφους, ιατρικές-φαρμακευτικές δαπάνες, εξοπλισμός). Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή, απαιτούνται σαφείς οδηγίες από τη δημοτική υπηρεσία για την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι γονείς και οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναμένουν τις επόμενες ανακοινώσεις του Δήμου που θα προσδιορίζουν τη διαδικασία υλοποίησης. Μέχρι τότε, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια γραφεία του Δήμου Κιλκίς για διευκρινίσεις.

Στοιχείο Περιγραφή Ποσό 1.000 ευρώ εφάπαξ Έναρξη 1/1/2027 (για παιδιά που γεννιούνται από την ημερομηνία αυτή) Δικαιούχοι Μόνιμοι κάτοικοι/δημότες, έγγαμα, σύμφωνο, μονογονεϊκές Φορολόγηση Αφορολόγητο

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες δημοτικών αρχών να στηρίξουν την οικογένεια και τη γονεϊκότητα σε περιόδους οικονομικής πίεσης. Για τους κατοίκους του Κιλκίς, η άμεση πληροφόρηση για τα βήματα αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι καθοριστική για την ταχεία αξιοποίηση του επιδόματος.