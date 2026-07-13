Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας με προϋπολογισμό 584.469 €

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, έργο προϋπολογισμού 584.469,55 ευρώ που στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση των συνθηκών για προσωπικό και πολίτες.

Έργο χρηματοδοτείται για μείωση κόστους και βελτίωση συνθηκών

Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ήπειρος» προχωρά η διαδικασία για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 584.469,55 ευρώ και αποσκοπεί στην αισθητή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη καθώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου από την υπάρχουσα κατηγορία Δ στην κατηγορία Β+, μέσω στοχευμένων επεμβάσεων τόσο στο κέλυφος όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και τον εξοπλισμό.

Θερμομόνωση του κελύφους για περιορισμό απωλειών θερμότητας.

του κελύφους για περιορισμό απωλειών θερμότητας. Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη.

για πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη. Αντικατάσταση φωτισμού με ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα.

με ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά σώματα. Βελτίωση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και αερισμού για ορθολογικότερη χρήση ενέργειας.

Η αναβάθμιση αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης και για τους πολίτες που επισκέπτονται το κτίριο, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις ανάγκες σε κατανάλωση ενέργειας, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας.

Τοπικές επιπτώσεις και οφέλη

Για την πόλη της Άρτας και την ευρύτερη περιοχή, το έργο έχει πρακτικές συνέπειες:

Μείωση της δαπάνης για ενέργεια στη Δημοτική και Κρατική Υπηρεσία, που μπορεί να επιτρέψει επαναπροσανατολισμό πόρων σε άλλες ανάγκες.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω πιο άνετων και σταθερών συνθηκών στο χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης.

Συμβολή σε τοπικές πολιτικές μείωσης εκπομπών και εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο περιφερειακών προγραμμάτων.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ή για τον ανάδοχο του έργου. Η επόμενη φάση είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός 584.469,55 € Στόχος ενεργειακής αναβάθμισης Δ → Β+ Κύριες παρεμβάσεις Θερμομόνωση, αντλίες θερμότητας, φωτισμός, Η/Μ συστήματα

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ήπειρος» και, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η έγκριση του σχεδίου σύμβασης από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί τον κρίσιμο σταθμό πριν από την υλοποίηση. Για τους κατοίκους της Άρτας, πρόκειται για ένα έργο που αφενός αναβαθμίζει υποδομή δημόσιας υπηρεσίας, αφετέρου προάγει πρακτικά την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο τοπικού κράτους.

Η εξέλιξη παρακολουθείται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης.