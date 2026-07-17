ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες και οδοφωτισμό στην Ήπειρο: ποιες προτάσεις αφορούν την Άρτα

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου έθεσε την προοπτική κατασκευής φοιτητικών εστιών στην Άρτα μέσω ΣΔΙΤ, παράλληλα με το έργο εκσυγχρονισμού του οδοφωτισμού στην περιφέρεια. Το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για εστίες χρηματοδοτείται με κονδύλια άνω του 1 δισ. ευρώ και στοχεύει χιλιάδες νέες κλίνες πανελλαδικά.

Προοπτική ΣΔΙΤ για φοιτητικές εστίες στην Άρτα και εκσυγχρονισμός οδοφωτισμού

Στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του μοντέλου Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για έργα στην περιοχή, με άμεσο ενδιαφέρον για την Άρτα. Η συνάντηση αφορούσε κυρίως το πρόγραμμα αναβάθμισης του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιφέρειας, αλλά άνοιξε και το ζήτημα της ανέγερσης φοιτητικών εστιών.

«θα μιλήσω με την πρύτανη για φοιτητικές εστίες, όχι μόνο στα Γιάννενα αλλά στην Πρέβεζα και την Άρτα μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και για σχολεία. Θα μιλήσω και στους Δημάρχους για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να είναι αρκετά για να μπορέσουμε να έχουν ενδιαφέρον.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το εθνικό πρόγραμμα για την κατασκευή φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ υποστηρίζεται από κονδύλια άνω του 1 δισ. ευρώ και στοχεύει στη δημιουργία περισσοτέρων από 18.000 νέων κλινών σε όλη τη χώρα, ως μέτρο αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη σε διάφορες περιοχές έχουν προχωρήσει ή είναι σε φάση δημοπράτησης έργα που επιδεικνύουν το εύρος των παρεμβάσεων:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) : προώθηση κατασκευής 1.100 νέων εστιών .

: προώθηση κατασκευής . Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας : υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές για 750 κλίνες .

: υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές για . Εργασίες σε Ιωάννινα, Θεσσαλία, Κρήτη και Δημοκρίτειο που αφορούν αντίστοιχες παρεμβάσεις μέσω ΣΔΙΤ.

Για την Ήπειρο, και ειδικά για την Άρτα, η προσέγγιση μέσω ΣΔΙΤ σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναλάβει την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων για μεγάλες περιόδους (έως και δεκαετίες), μειώνοντας το άμεσο δημοσιονομικό βάρος κατά τη φάση κατασκευής αλλά δημιουργώντας μακροχρόνιες συμβατικές δεσμεύσεις.

Οι πιθανές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και τους φοιτητές είναι πολλαπλές: βελτίωση της πρόσβασης σε φθηνότερη στέγη για τους φοιτητές, ενίσχυση της φοιτητικής ζωής στην πόλη και πιθανοί θετικοί πολλαπλασιαστές για τοπικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να εξασφαλιστούν κοινωνικά κριτήρια επιλογής δικαιούχων και διαφάνεια στις συμβάσεις.

Σχετικά με τον οδοφωτισμό, το έργο αφορά εκσυγχρονισμό του φωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, με στόχο την ενεργειακή απόδοση και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Για τους κατοίκους και τους χρήστες των δρόμων της Άρτας, αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερη ορατότητα, μικρότερο κόστος συντήρησης και περιβαλλοντικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας.

Θεματική Ενδεικτικά στοιχεία Χρηματοδότηση προγράμματος εστιών >1 δισ. ευρώ Στόχος κλινών πανελλαδικά >18.000 κλίνες Παραδείγματα έργων 1.100 εστίες ΠΑΔΑ, 750 κλίνες Δυτ. Μακεδονίας

Σε επίπεδο επόμενων βημάτων, ο Περιφερειάρχης έχει αναλάβει πρωτοβουλία επαφών με τη διοίκηση του πανεπιστημιακού ιδρύματος και τους δημάρχους των τοπικών φορέων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κρίσιμο μέγεθος ζήτησης και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Η εξέλιξη αυτών των πρωτοβουλιών θα καθορίσει αν και σε ποιον βαθμό το μοντέλο ΣΔΙΤ θα καταστεί εργαλείο υλοποίησης έργων στην Άρτα.