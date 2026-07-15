2,2 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση υποδομών και αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Αρταίων

Εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών η πράξη για αποκατάσταση ζημιών μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, με χρηματοδότηση που κατανέμεται σε Δήμο και ΔΕΥΑ Άρτας.

Χρηματοδότηση για αποκατάσταση και ενίσχυση της προστασίας

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης» για τον Δήμο Αρταίων. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και σκοπό έχει την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν η μεγάλη δασική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025 και οι έντονες βροχοπτώσεις της 21ης Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ρ61346ΜΤΛ6-2Φ9), το ποσό κατανέμεται ως εξής:

Φορέας Ποσό (ευρώ) Δήμος Αρταίων 1.500.000 ΔΕΥΑ Άρτας 700.000

Οι ενέργειες αφορούν πληγείσες Δημοτικές Κοινότητες και περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις δρόμων, τεχνικών έργων, τοιχίων αντιστήριξης, καθαρισμούς ρεμάτων και αυλάκων, καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και δημιουργία ή βελτίωση αντιπυρικών ζωνών.

Βελτίωση/δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε Καμπή, Αμμότοπο και Παντάνασσα.

Καθαρισμός ρεμάτων, αποκατάσταση τεχνικών έργων σε Δαφνωτή, Αμμότοπο, Παντάνασσα, Ροδαυγή και Σκούπα.

Αποκατάσταση δρόμων και υποδομών σε Κωστακιούς, Άγιο Σπυρίδωνα, Βαθύπεδο, Αμμότοπο, Βίγλα, Ανέζα και Ράχη.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων υποέργων που καλύπτουν την πρόσβαση στο οδικό δίκτυο, την άρση καταπτώσεων και τον καθαρισμό φερτών υλικών, κατασκευές αντιπλημμυρικών έργων και αποκαταστάσεις τεχνικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας και η θωράκιση των οικισμών απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, οι παρεμβάσεις σημαίνουν άμεση βελτίωση της προσβασιμότητας και μειωμένο ρίσκο από κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Η χρηματοδότηση προς τη ΔΕΥΑ Άρτας υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όπου έχουν υποστεί ζημιές.

Η έγκριση της χρηματοδότησης είναι βήμα για την αποκατάσταση των κρίσιμων υποδομών, ωστόσο η αποτελεσματική εφαρμογή των έργων θα κριθεί από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την ποιότητα των παρεμβάσεων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις προκηρύξεις των υποέργων και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.