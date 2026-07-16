Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα αποσύρεται, επικαλείται έλλειμμα χρόνου για ουσιαστική εκστρατεία

Ο περιφερειακός σύμβουλος Άρτας Άλκης Παπαχρηστάκης ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του με το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, καταθέτοντας ως βασικό λόγο την καθυστέρηση στην ανακοίνωση του τοπικού ψηφοδελτίου και την ανεπάρκεια χρόνου για επαφή με τους ψηφοφόρους.

Αποσύρθηκε «για να μην γίνει τυπική παρουσία» στο ψηφοδέλτιο

Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής γνωστοποίησε ο περιφερειακός σύμβουλος Άρτας Άλκης Παπαχρηστάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο ίδιος είχε ήδη υποβάλει την αίτησή του μέσω της πλατφόρμας του κόμματος, αλλά ενημέρωσε την αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του.

Ο κύριος λόγος που επικαλέστηκε για την απόφασή του είναι η «μεγάλη καθυστέρηση» στην επίσημη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα, που, όπως υποστηρίζει, δεν επιτρέπει τον αναγκαίο χρόνο για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προεκλογικής εκστρατείας με προσωπικές επαφές στην τοπική κοινωνία.

Υποβολή υποψηφιότητας : είχε κατατεθεί αίτηση μέσω της πλατφόρμας του κόμματος.

: είχε κατατεθεί αίτηση μέσω της πλατφόρμας του κόμματος. Ενημέρωση Επιτροπής : ο ενδιαφερόμενος ειδοποίησε την Επιτροπή Ψηφοδελτίων για την απόσυρση.

: ο ενδιαφερόμενος ειδοποίησε την Επιτροπή Ψηφοδελτίων για την απόσυρση. Αιτιολόγηση: καθυστέρηση στην ανακοίνωση του ψηφοδελτίου και έλλειψη χρόνου για ουσιαστική προεκλογική επαφή.

Στην ανακοίνωσή του ο ίδιος τόνισε ότι για τον ίδιο η πολιτική συμμετοχή δεν είναι «τυπική παρουσία» σε ένα ψηφοδέλτιο, αλλά προϋποθέτει ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες και σεβασμό προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η απόφαση δεν αποσκοπεί σε αντιπαράθεση με το κόμμα· ο πρώην υποψήφιος δηλώνει πως παραμένει ενεργός πολίτης και συνεχίζει να στηρίζει τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πολιτεύεται.

Τοπικές συνέπειες και διαδικαστικά επακόλουθα

Η ανακοίνωση συμπίπτει με την τρέχουσα διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων των κομμάτων ενόψει των εκλογών. Στη φάση αυτή, κάθε κίνηση στελεχών έχει πολλαπλά επίπεδα σημασίας για την αναμέτρηση στην Άρτα: διαμορφώνει την εικόνα του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια, επηρεάζει την κατανομή ψηφοφόρων και επιβαρύνει το χρόνο που απομένει για την οργάνωση της προεκλογικής δραστηριότητας των υπολοίπων υποψηφίων.

Στοιχείο Κατάσταση Υποψηφιότητα Είχε υποβληθεί μέσω πλατφόρμας Ανακοίνωση απόσυρσης Υποβλήθηκε δημόσια δήλωση και ενημερώθηκε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων Βασικός λόγος Καθυστέρηση στην ανακοίνωση του ψηφοδελτίου και περιορισμένος χρόνος για επαφές με ψηφοφόρους

Για την τοπική κοινότητα της Άρτας, η εξέλιξη αυτή ανοίγει ερωτήματα σχετικά με το πώς το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το τελικό ψηφοδέλτιό του και με ποιους άξονες θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους μέσα στον περιορισμένο χρόνο που απομένει. Επίσης, η κίνηση αναδεικνύει τον ρόλο που παίζουν οι προσωπικές σχέσεις με τη βάση και οι άμεσες συναντήσεις στην πολιτική ζωής των μικρότερων περιφερειών.

Οι ενδιαφερόμενοι και τα κομματικά όργανα στην Άρτα θα παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις του κόμματος για την πλήρωση των θέσεων στο ψηφοδέλτιο και την τελική διαμόρφωση της προεκλογικής στρατηγικής στην περιοχή.