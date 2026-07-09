Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για παραγωγούς της Άρτας

Ο ΕΛΓΑ ολοκλήρωσε την καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές σε εσπεριδοειδή, ελιές και ακτινίδια, με κονδύλια που φτάνουν τα 2,4 εκατ. ευρώ για 1.440 δικαιούχους στην περιοχή.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: τι πληρώθηκε και ποιοι ωφελήθηκαν

Ολοκληρώθηκε η τελευταία φάση καταβολής αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ προς παραγωγούς της περιοχής, για ζημιές που προκλήθηκαν από χαλάζι, ανεμοθύελλες και παγετό στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026. Στην τρέχουσα πληρωμή εντάχθηκαν συνολικά 1.440 παραγωγοί εσπεριδοειδών, ελιάς και ακτινιδίων των δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Το εγκεκριμένο ποσό για αυτήν τη φάση ανέρχεται σε 2,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία ήδη έχουν πιστωθεί στους δικαιούχους 2,2 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την προηγούμενη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, το σύνολο των αποζημιώσεων για την επίμαχη περίοδο φθάνει τα 5 εκατ. ευρώ και αφορά συνολικά 3.400 παραγωγούς της περιοχής.

Περιοχές που επλήγησαν: δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γ. Καραϊσκάκη.

Καλλιέργειες: εσπεριδοειδή, ελιές, ακτινίδια.

Συνολικά ποσά (τρέχουσα φάση): εγκεκριμένα 2,4 εκατ. €, πιστώσεις 2,2 εκατ. €.

Για πολλούς παραγωγούς της περιοχής οι αποζημιώσεις αποτελούν σημαντική ρευστότητα, ιδίως αφού οι ζημιές αφορούν βασικές παραγωγικές κατηγορίες. Η έγκαιρη καταβολή μειώνει την πίεση σε μικρές εκμεταλλεύσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα στην ανανέωση εισροών και στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων.

Παράμετρος Τιμή Παραγωγοί (τρέχουσα φάση) 1.440 Εγκεκριμένο ποσό 2,4 εκατ. € Πιστωθέν ποσό 2,2 εκατ. € Συσσωρευτικό ποσό (με Μάιο) 5 εκατ. € για 3.400 παραγωγούς

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που εμφανίζουν καθυστερήσεις στη λήψη των χρημάτων τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ ή με τις τράπεζες όπου έχουν δηλώσει λογαριασμό, προκειμένου να επιλυθούν τυχόν τεχνικά θέματα πιστοποίησης των πληρωμών. Επιπλέον, οι παραγωγοί που δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρη δικαιολογητικά για τις δηλωμένες ζημιές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός μελλοντικών πληρωμών, γι' αυτό η συμπλήρωση και επικαιροποίηση στοιχείων παραμένει απαραίτητη.

Το ποσό που έχει ήδη εισαχθεί στην τοπική οικονομία αναμένεται να ανακουφίσει την εμπορική δραστηριότητα σε συνεταιρισμούς, εμπορικά καταστήματα γεωργικών εφοδίων και μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου πολλοί παραγωγοί πραγματοποιούν αγορές για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Παράλληλα, η ροή των αποζημιώσεων δίνει εισόδημα σε νοικοκυριά αγροτών που αντιμετώπισαν απώλεια παραγωγής.

Καθώς η περιοχή παραμένει ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα, το ζήτημα της ασφάλισης και της πρόληψης των ζημιών παραμένει ψηλά στην ατζέντα των τοπικών φορέων. Η ολοκλήρωση της τρέχουσας δόσης αποζημιώσεων αποτελεί ένα βήμα για την άμεση στήριξη των πληγέντων παραγωγών, αλλά οι δομές πρόληψης και ενημέρωσης για μελλοντικές κρίσεις χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση.

Πηγή των στοιχείων: ανακοινώσεις του ΕΛΓΑ.