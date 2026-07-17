Υψηλός κίνδυνος φωτιάς στην Άρτα: έκκληση για αυξημένη προσοχή από τον Δήμο

Ο Δήμος Αρταίων προειδοποιεί ότι η Π.Ε. Άρτας κατατάσσεται σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) για δασικές πυρκαγιές και καλεί σε αυστηρή τήρηση μέτρων πρόληψης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Έκτακτη ενημέρωση για τον κίνδυνο πυρκαγιών στην Άρτα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας βρίσκεται σε κατηγορία 3 (υψηλή) για σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις συνεχιζόμενες υψηλές θερμοκρασίες και στις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την έναρξη και τη γρήγορη εξάπλωση τυχόν εστιών.

Η ανακοίνωση του Δήμου περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις προς τους πολίτες, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και μετάδοσης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Οι κάτοικοι καλούνται σε αυξημένη επιφυλακή και υπευθυνότητα, ειδικά όσοι διαμένουν ή κινούνται κοντά σε περιοχές με βλάστηση.

Απαγόρευση καύσεων: να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων αγροτικών εργασιών.

να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων αγροτικών εργασιών. Αποφυγή υπαίθριων ψησταριών: μην χρησιμοποιείτε BBQ ή άλλες φλόγες κοντά σε δάση και αγρούς.

μην χρησιμοποιείτε BBQ ή άλλες φλόγες κοντά σε δάση και αγρούς. Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα: αποφεύγετε την απόρριψη εστιασμένων πηγών ανάφλεξης στο περιβάλλον.

αποφεύγετε την απόρριψη εστιασμένων πηγών ανάφλεξης στο περιβάλλον. Καθαρισμός ιδιωτικών χώρων: διατηρείτε ακάλυπτες και καθαρές τις ιδιοκτησίες από εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

διατηρείτε ακάλυπτες και καθαρές τις ιδιοκτησίες από εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αποφυγή δραστηριοτήτων με σπινθήρες: μην κάνετε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν θερμότητα ή σπινθήρες σε περιοχές με βλάστηση.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, ο Δήμος υπενθυμίζει την άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής καλώντας τον αριθμό 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία για το σημείο της εστίας.

Κίνδυνος Σημερινή κατηγορία Κύρια σύσταση Δασικές πυρκαγιές 3 (υψηλή) Αυξημένη επαγρύπνηση και απαγόρευση ενεργειών που προκαλούν φωτιά

Η πρόληψη που προτείνει ο Δήμος δεν αφορά μόνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ασφάλεια των κατοικιών, των καλλιεργειών και της ζωής των πολιτών. Ειδικά στις περιοχές με πυκνή βλάστηση ή κοντά σε δασικές εκτάσεις, οι κάτοικοι πρέπει να επανεξετάσουν και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας των περιουσιών τους (π.χ. απομάκρυνση ξερών χόρτων, δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας).

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή. Ο Δήμος Αρταίων απευθύνει έκκληση για συνεργασία και υπευθυνότητα από όλους, καθώς η έγκαιρη πρόληψη και η σωστή ανταπόκριση των πολιτών αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας ανθρώπων και περιουσιών.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από τους επίσημους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων προκειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.