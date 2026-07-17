Συνελήφθη στην Άρτα οδηγός φορτηγού με πέντε νεκρά πουλερικά στην καρότσα

Σύλληψη το βράδυ στην Άρτα μετά από καταγγελία για παραβίαση κανόνων ευζωίας παραγωγικών ζώων. Στο όχημα βρέθηκαν πέντε νεκρά πτηνά· ειδοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία και η δικογραφία θα σταλεί στην Εισαγγελία.

Συμβάν και άμεση επέμβαση των αρχών

Σε σύλληψη ημεδαπού οδηγού στην περιοχή της Άρτας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τις μεταμεσονύκτιες ώρες, μετά από καταγγελία που έθεσε σε κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο ελέγχου ακινητοποιήθηκε Ι.Χ. φορτηγό ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, το οποίο χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά πουλερικών.

Τα ευρήματα και οι ενέργειες των αρχών

Κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν πέντε νεκρά πουλερικά. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία και την ευζωία των παραγωγικών ζώων, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του οδηγού.

Ειδοποιήθηκε η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες.

ώστε να προβεί στις προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντα και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας .

. Η έρευνα περιορίζει αρχικά το περιστατικό στο συγκεκριμένο όχημα και χρόνο, ενώ τυχόν πρόσθετες κυρώσεις θα καθοριστούν από την κτηνιατρική και δικαστική διαδικασία.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά ζώων σε τοπικό επίπεδο: την τήρηση κανόνων ευζωίας, την ασφαλή μεταφορά και τη συνεργασία μεταφορέων με κτηνιατρικές υπηρεσίες. Για τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών στην περιοχή της Άρτας, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις ώστε να αποφεύγονται κυρώσεις και να προφυλάσσεται η υγεία των ζώων αλλά και του κοινού.

Οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους μεταφορικών μέσων που μεταφέρουν παραγωγικά ζώα, ενώ οι πολίτες μπορούν να συνδράμουν αναφέροντας υποψίες παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές.

Στοιχεία υπόθεσης

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Οι κάτοικοι της περιοχής και όσοι ασχολούνται με τη μεταφορά ζώων μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Η έγκαιρη και σωστή διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας και της τοπικής κτηνοτροφίας.