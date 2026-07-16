Παρουσιάζεται το σχέδιο για την αναβάθμιση της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς της Άρτας

Ο Δήμος Αρταίων καλεί κατοίκους, επαγγελματίες και παραγωγούς στη δημόσια παρουσίαση του σχεδιασμού για τη νέα Δημοτική Λαϊκή Αγορά, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας.

Ανοιχτή παρουσίαση για τον εκσυγχρονισμό της λαϊκής αγοράς

Ο Δήμος Αρταίων προγραμματίζει δημόσια εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδιασμού αναβάθμισης της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας της. Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 19:30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας και η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα αναλυθούν οι βασικές παρεμβάσεις που προβλέπονται για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ασφαλούς αγοράς. Μετά την εισαγωγική παρουσίαση θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση, όπου οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού.

Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για την εκπόνηση των μελετών και την υλοποίηση του έργου ανήκει αποκλειστικά στη δημοτική αρχή, ωστόσο επισημαίνει την ανάγκη συλλογικού σχεδιασμού με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της αγοράς.

Στόχοι του σχεδίου: βελτίωση καθημερινότητας, ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου.

βελτίωση καθημερινότητας, ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας, αναζωογόνηση εμπορικού κέντρου. Προσκεκλημένοι: παραγωγοί, επαγγελματίες, καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης.

παραγωγοί, επαγγελματίες, καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Διαδικασία: παρουσίαση μελέτης και δημόσια διαβούλευση πριν την τελική μορφή του έργου.

Για τους κατοίκους της Άρτας το εγχείρημα αυτό έχει πολλαπλές προεκτάσεις: μια αναβαθμισμένη λαϊκή αγορά μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε ποιοτικά τοπικά προϊόντα, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των πωλητών και να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, η οργάνωση και η ασφάλεια μιας σύγχρονης αγοράς επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, τις μετακινήσεις και την εμπορική κίνηση γύρω από το χώρο.

Από την πλευρά των επαγγελματιών και των παραγωγών, η συμμετοχή στη διαβούλευση δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν ανάγκες και προτεραιότητες, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι ρεαλιστικές και λειτουργικές. Η τοπική επιχειρηματικότητα αναμένεται να ωφεληθεί εφόσον οι υποδομές υποστηρίξουν καλύτερες συνθήκες εμπορίας και προσβασιμότητας.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Δευτέρα 20 Ιουλίου Ώρα 19:30 Τόπος Αίθουσα Επιμελητηρίου Άρτας

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας εξαρτάται από τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας: όσο πιο ενεργή και τεκμηριωμένη είναι η συμβολή των κατοίκων και των επαγγελματιών, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες το τελικό έργο να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της πόλης. Η εκδήλωση λειτουργεί ως πλατφόρμα για να διαμορφωθεί ένας σχεδιασμός που θα υπηρετεί τόσο την αγορά όσο και την ευρύτερη κοινότητα.

Η παρουσίαση και η ανοιχτή διαβούλευση αποτελούν το επόμενο βήμα σε μια διεκδίκηση που διαρκεί χρόνια, με την ελπίδα ότι η αναβάθμιση της λαϊκής θα συμβάλει στην αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου και στη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Άρτα.