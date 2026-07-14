Δημοτική Αστυνομία Άρτας: πρόστιμο 350€ για αυθαίρετη κατάληψη θέσεων στάθμευσης

Η Υπηρεσία καλεί τους πολίτες να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους με αντικείμενα και προειδοποιεί για επιβολή προστίμου και βεβαίωση παραβάσεων σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Ενημέρωση για αυθαίρετη κατάληψη οδού και θέσεων στάθμευσης

Η Δημοτική Αστυνομία Δήμου Αρταίων εξέδωσε δημόσια ενημέρωση με την οποία υπενθυμίζει ότι η αυθαίρετη κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος ή θέσεων στάθμευσης με αντικείμενα —όπως καρέκλες, κιβώτια, κώνοι, γλάστρες ή άλλα εμπόδια— απαγορεύεται και διώκεται διοικητικά.

Συγκεκριμένα, επικαλούμενη το άρθρο 52 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5256/2025), η υπηρεσία επισημαίνει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης κατάληψης τμήματος οδοστρώματος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ. Παράλληλα, καλεί όσους τοποθετούν εμπόδια να τα αφαιρέσουν άμεσα, αλλιώς θα ακολουθήσει βεβαίωση των προβλεπόμενων παραβάσεων και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η οδός και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κοινόχρηστο δημόσιο χώρο που πρέπει να παραμένει ελεύθερος και προσβάσιμος για όλους. Η υπηρεσία τονίζει τον χαρακτήρα της ενημέρωσης ως προληπτικό μέτρο, με σκοπό την ομαλή κυκλοφορία και την αποφυγή δυσλειτουργιών στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόστιμο: 350 ευρώ (σύμφωνα με Ν. 5256/2025, αρ. 52 παρ. 1)

350 ευρώ (σύμφωνα με Ν. 5256/2025, αρ. 52 παρ. 1) Αντικείμενα που απαγορεύεται να τοποθετούνται: καρέκλες, κιβώτια, κώνοι, γλάστρες και άλλα εμπόδια

καρέκλες, κιβώτια, κώνοι, γλάστρες και άλλα εμπόδια Ενέργεια Δημοτικής Αστυνομίας: άμεση απομάκρυνση από τον πολίτη ή βεβαίωση παράβασης

Παράβαση Νομική βάση Πρόστιμο Κατάληψη τμήματος οδοστρώματος/θέσεων στάθμευσης Ν. 5256/2025, άρθρο 52 παρ. 1 350 €

Για τους κατοίκους της Άρτας η ενημέρωση αυτή έχει πρακτική σημασία: εμπορικά καταστήματα, ιδιοκτήτες κατοικιών ή επιχειρήσεων που συνηθίζουν να επισημαίνουν με προσωπικά μέσα —π.χ. γλάστρες ή καρέκλες— θέσεις στάθμευσης, πρέπει να αναπροσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα και εμπλοκές με τις αρχές. Επίσης, η λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, ταδίκτυα έκτακτης ανάγκης και η προσβασιμότητα ΑμεΑ εξαρτώνται από την ελεύθερη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.

Η Δημοτική Αστυνομία συστήνει στους πολίτες να απευθύνονται στην υπηρεσία για διευκρινίσεις ή καταγγελίες σχετικά με εμπόδια στο δρόμο, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή της κυκλοφορίας στην πόλη.