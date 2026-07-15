Στην Άρτα παντρεύτηκε η ηθοποιός Ελένη Σακκά με τον Θωμά Πεσλή

Η γνωστή ηθοποιός ενώθηκε με τα ιερά δεσμά με τον εγκληματολόγο Θωμά Πεσλή σε θρησκευτικό μυστήριο στην Άρτα την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026. Το μυστήριο και η δεξίωση διεξήχθησαν σε παραδοσιακούς χώρους του νομού.

Γάμος στην τοπική κοινότητα

Σε κλίμα χαράς και με έντονο το στοιχείο της παράδοσης τελέστηκε στην Άρτα ο γάμος της ηθοποιού Ελένης Σακκά με τον εγκληματολόγο Θωμά Πεσλή. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 σε ένα πέτρινο, παραδοσιακό εκκλησάκι του νομού, που είχε στολιστεί με διακριτικές συνθέσεις από λευκά λουλούδια.

Η επιλογή του τόπου τέλεσης καταδεικνύει την επιστροφή του ζευγαριού στις κοινές τους ρίζες στην Ήπειρο και προσέδωσε στο γεγονός τοπικό χαρακτήρα. Μετά την ακολουθία, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν σε ανοιχτό χώρο δεξιώσεων στην περιοχή της Άρτας, όπου είχε δημιουργηθεί ατμόσφαιρα με rustic λεπτομέρειες και φωτισμό που αναδείκνυε την παραδοσιακή αισθητική.

Η νύφη επέλεξε ένα minimal high-fashion νυφικό, συνοδευόμενο όχι από κλασικό πέπλο αλλά από μια αιθέρια, πλισέ κάπα από σιφόν, που προσέφερε κίνηση στις εμφανίσεις της. Ο γαμπρός εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι, και η συγκίνηση κατά την άφιξη της νύφης ήταν εμφανής.

Ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2026

12 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία τελετής: πέτρινο εκκλησάκι στην Άρτα

πέτρινο εκκλησάκι στην Άρτα Δεξίωση: ανοιχτός χώρος στην περιοχή της Άρτας με rustic διακόσμηση

ανοιχτός χώρος στην περιοχή της Άρτας με rustic διακόσμηση Προεόρτια: bachelorette πάρτι στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω φωτογραφιών και αναρτήσεων στα social media, η προετοιμασία της νύφης περιλάμβανε παραδοσιακά έθιμα, όπως το γράψιμο των ονομάτων των ανύπαντρων φίλων στο κάτω μέρος των νυφικών παπουτσιών. Το γλέντι που ακολούθησε συνδύασε στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου με σύγχρονες επιτυχίες, και οι εορταστικές εκδηλώσεις κράτησαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για τους κατοίκους της Άρτας, η παρουσία δημόσιου προσώπου που επέλεξε τον τόπο για τη μεγάλη ημέρα ενισχύει την προβολή τοπικών χώρων δεξιώσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, το γεγονός δείχνει την προτίμηση σε μικρότερες, πιο προσωπικές τελετές που «δένουν» με τοπικά τοπία και παραδόσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Νύφη Ελένη Σακκά Γαμπρός Θωμάς Πεσλής (εγκληματολόγος) Ημερομηνία 12 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία τελετής πέτρινο εκκλησάκι, Άρτα

Η εκδήλωση, πέραν του κοινωνικού της χαρακτήρα, έχει και πρακτικές συνέπειες για τη λειτουργία των τοπικών υπηρεσιών: τέτοιας έκτασης δεξιώσεις απαιτούν συντονισμό με χώρους στάθμευσης, επιχειρήσεις εστίασης και παρόχους υπηρεσιών εκδηλώσεων στην περιοχή. Οι επαγγελματίες του κλάδου στην Άρτα ενδέχεται να δουν άμεσο όφελος από ανάλογες επιλογές μελλοντικών διοργανώσεων.

Η κάλυψη των στιγμών από φίλους και συγγενείς, όπως εμφανίζεται στα social media, συνέβαλε στην ευρύτερη διάχυση εικόνων από τον γάμο, ενισχύοντας την προβολή του νομού εκτός των συνόρων του. Για κατοίκους και επαγγελματίες, η επιλογή της Άρτας ως τόπου τέλεσης ενός τέτοιου γεγονότος επιβεβαιώνει την ικανότητα της περιοχής να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών.