Προφυλακίστηκαν δύο για την αιματηρή επίθεση σε καντίνα στα Σαβάλια

Δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο νεαρών που απολογήθηκαν σήμερα στην Αμαλιάδα για τη σοβαρή συμπλοκή σε παραλιακή καντίνα, ενώ το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κακουργήματα.

Δικαστική εξέλιξη μετά από τη συμπλοκή στην παραλία

Σε προφυλάκιση κρίθηκαν σήμερα οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν για τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε καντίνα στην παραλία Σαβαλίων, στην Ηλεία. Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 19 και 23 ετών, πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Αμαλιάδας για να απολογηθούν και κρίθηκαν από Ανακρίτρια και Εισαγγελέα ότι πρέπει να κρατηθούν προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ισχυρισμοί των δύο δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Κατά τις πληροφορίες, ο 19χρονος πρόκειται να μεταφερθεί στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, ενώ ο 23χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το κατηγορητήριο και οι συνεργοί

Το πλαίσιο της υπόθεσης είναι βαρύ: οι δύο προφυλακισθέντες, μαζί με ακόμη δύο άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και τρεις ασύλληπτους συνεργούς, αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες. Μεταξύ των κακουργημάτων που αναφέρονται στο δημοσιευμένο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και η πρόκληση σκοπούμενης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς η επίθεση αποδίδεται σε οργανωμένη δράση.

Ηλικίες κατηγορουμένων: 19 και 23 ετών.

19 και 23 ετών. Προορισμός κράτησης: Νέος Ασφαλιστικός Κρατούμενος Αυλώνα / Φυλακές Κορυδαλλού.

Νέος Ασφαλιστικός Κρατούμενος Αυλώνα / Φυλακές Κορυδαλλού. Άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα: 2 ταυτοποιημένα και 3 ασύλληπτοι συνεργοί.

Η σύλληψη και η προφυλάκιση έρχονται σε συνέχεια των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. για σειρά βίαιων περιστατικών στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, δείχνουν συνδέσεις μεταξύ επιθέσεων και οργανωμένης παράνομης δράσης.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την προανακριτική προσπάθεια για τον πλήρη προσδιορισμό του εύρους της εμπλοκής των ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί και για τον εντοπισμό των ασύλληπτων συνεργών. Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της παραλιακής ζώνης η υπόθεση εγείρει ζητήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις νυχτερινές δραστηριότητες, ενώ πιθανώς θα οδηγήσει σε αυστηρότερες αστυνομικές περιπολίες και ελέγχους στην περιοχή.

Στοιχείο Πληροφορία Τόπος περιστατικού Καντίνα, παραλία Σαβαλίων Ηλικίες κατηγορουμένων 19, 23 Δικαστική εξέλιξη Προφυλάκιση με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα

Οι έρευνες της Αστυνομίας και η προανάκριση συνεχίζονται με στόχο την πλήρη εξακρίβωση των ρόλων του κάθε εμπλεκόμενου και την σύγκλιση των στοιχείων που θα οδηγήσουν στην υποβολή των τελικών κατηγοριών από τις εισαγγελικές Αρχές.