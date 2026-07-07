Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Καλλιθέα σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος που περιλαμβάνουν και την Καλλιθέα, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου.

Συνοπτική εικόνα

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σε διάφορα σημεία της Αττικής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, στο πρόγραμμα των τεχνικών εργασιών περιλαμβάνεται και η Καλλιθέα, μαζί με άλλους δήμους του Λεκανοπεδίου. Στόχος είναι η συντήρηση, η ενίσχυση και η αναβάθμιση του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης, κάτι που καθιστά αναγκαία την προσωρινή διακοπή τροφοδοσίας.

«Οι διακοπές ρεύματος οφείλονται σε εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης»

Η ανακοίνωση δεν συνοδεύεται από αναλυτικά τοπικά ωράρια για κάθε γειτονιά της Καλλιθέας, ωστόσο η επισήμανση για προγραμματισμένες παρεμβάσεις υποδεικνύει ότι οι διακοπές θα είναι στοχευμένες και χρονικά περιορισμένες. Οι εργασίες αυτού του τύπου πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε περιόδους μετρίου φορτίου, ώστε να περιορίζεται η όχληση σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Εκτός από την Καλλιθέα, στο σημερινό πρόγραμμα δηλώνονται και άλλες περιοχές της Αττικής. Η συγκεντρωτική εικόνα έχει ως εξής:

Περιοχή Σημείωση Αιγάλεω Προγραμματισμένες τεχνικές παρεμβάσεις Χαϊδάρι Εργασίες στο δίκτυο Άλιμος Αναβάθμιση υποδομών Καλλιθέα Προσωρινές διακοπές για συντήρηση Γλυφάδα Παρενθετικές διακοπές Λαυρεωτική Εργασίες ενίσχυσης Παιανία Συντήρηση δικτύου Κερατσίνι Προγραμματισμένες διακοπές

Η έλλειψη επιμέρους ωραρίων ανά δρόμο ή τετράγωνο σημαίνει ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να αναμένουν πιθανές διακοπές κατά τη διάρκεια της ημέρας και να μεριμνήσουν για βασικές ανάγκες, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επαγγελματίες στην Καλλιθέα

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος έχουν άμεσο πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της Καλλιθέας. Οικιακές συσκευές, ανελκυστήρες πολυκατοικιών, μικρές επιχειρήσεις λιανικής, καταστήματα εστίασης και υπηρεσίες με ηλεκτρονικά ταμειακά συστήματα χρειάζεται να λάβουν προληπτικά μέτρα. Για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, ενδέχεται να απαιτηθούν εφεδρικές λύσεις σύνδεσης ή προσαρμογή του ωραρίου, ώστε να μη διακοπούν κρίσιμες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ευάλωτα νοικοκυριά με ιατρικό εξοπλισμό που λειτουργεί με ρεύμα, τα οποία οφείλουν να διασφαλίσουν εφεδρική παροχή ή άμεση πρόσβαση σε εναλλακτικό χώρο με σταθερή τροφοδοσία.

Σε κεντρικά σημεία με αυξημένη εμπορική κίνηση, ενδεχόμενη διακοπή μπορεί να επηρεάσει συναλλαγές με κάρτα ή λειτουργία ψυγείων και κλιματιστικών. Η ενημέρωση προσωπικού, η ασφαλής διαχείριση εμπορευμάτων που χρειάζονται ψύξη και η πρόβλεψη για χειρόγραφες αποδείξεις, όπου απαιτείται, αποτελούν ενδεδειγμένες πρακτικές.

Οδηγίες προετοιμασίας

Παρότι οι διακοπές χαρακτηρίζονται προσωρινές, η έγκαιρη προετοιμασία περιορίζει δυσκολίες. Χρήσιμες ενέργειες για σήμερα:

Φορτίστε πλήρως συσκευές (κινητά, φορητούς υπολογιστές, power banks) νωρίς μέσα στην ημέρα.

Αποφύγετε τη χρήση ανελκυστήρων κοντά σε ώρες που ενδέχεται να σημειωθεί διακοπή.

Προστατέψτε ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές με πολύπριζα ασφαλείας ή αποσύνδεση.

Εξασφαλίστε βασικό φωτισμό (φακοί, λάμπες με μπαταρία) και πόσιμο νερό.

Ρυθμίστε εγκαίρως θέματα εργασίας/συναλλαγών που απαιτούν σταθερή ηλεκτροδότηση.

Ισχύει ότι μετά την επαναφορά της παροχής, οι συσκευές δεν πρέπει να τίθενται ταυτόχρονα σε λειτουργία, για να αποφεύγονται αιχμές ζήτησης και θερμικά φορτία στα δίκτυα και στις οικιακές εγκαταστάσεις.

Κυκλοφορία και δημόσιες υπηρεσίες

Βραχυχρόνιες διακοπές σε φωτεινούς σηματοδότες μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην κίνηση γύρω από κεντρικούς άξονες της Καλλιθέας. Οι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή σε κόμβους και διασταυρώσεις. Σε κτίρια διοικητικών ή κοινωνικών υπηρεσιών, η λειτουργία ενδέχεται να προσαρμοστεί, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη εφεδρικών συστημάτων. Οι πολίτες καλό είναι να ελέγχουν τηλεφωνικά τυχόν ραντεβού πριν μετακινηθούν.

Πώς ενημερωνόμαστε επίσημα

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα προγραμματισμένα έργα και τις ανακοινώσεις διακοπών. Για πιο αναλυτική εικόνα ανά οδό ή για νεότερες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, συνιστάται η τακτική αναζήτηση των σχετικών ανακοινώσεων από τον Διαχειριστή. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν παρατεταμένες διακοπές πέραν του αναμενόμενου, οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν τη βλάβη στα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας του φορέα.

Οι σημερινές παρεμβάσεις αποσκοπούν στη μελλοντική αξιοπιστία του δικτύου και στη βελτίωση της ποιότητας παροχής στην Καλλιθέα και το σύνολο του Νότιου Τομέα. Η προσωρινή ταλαιπωρία, όσο διαρκέσουν οι εργασίες, αναμένεται να αντισταθμιστεί από τη μείωση απρογραμμάτιστων βλαβών και πτώσεων τάσης, ιδίως στις περιόδους υψηλής ζήτησης.