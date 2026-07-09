Πρόσκαιρη μεταβολή: βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας — μικρή πτώση θερμοκρασίας

Η ΕΜΥ αναφέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, επέκταση στα κεντρικά και εξασθένηση των φαινομένων έως το βράδυ. Το θερμόμετρο σημειώνει μικρή πτώση.

Εξελίξεις και γεωγραφική κατανομή

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού επηρεάζει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, όπως καταγράφει το δελτίο της ΕΜΥ. Από το πρωί τα φαινόμενα εκδηλώνονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Κατά τις προμεσημβρινές ώρες η δραστηριότητα επεκτείνεται στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Ένταση, διάρκεια και προοπτική

Τα φαινόμενα αναμένεται να ελαττωθούν και σταδιακά να σταματήσουν έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν γενικά αίθριες συνθήκες, με τοπικές νεφώσεις και μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Άνεμοι και θερμοκρασίες

Οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι έως βορειοανατολικοί με ισχύ 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία καταγράφει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Περιοχή Εύρος θερμοκρασίας (°C) Νησιά & βορειοανατολικά ηπειρωτικά 30–32 Υπόλοιπη χώρα 32–34 Κεντρική Μακεδονία (τοπικά) έως 33

Αναλυτική εικόνα ανά ζώνη

Μακεδονία – Θράκη: αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί, εξασθένηση από το απόγευμα.

αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί, εξασθένηση από το απόγευμα. Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα: γενικά αίθριος καιρός, με μεσημεριανές τοπικές νεφώσεις και βροχές στα ορεινά.

γενικά αίθριος καιρός, με μεσημεριανές τοπικές νεφώσεις και βροχές στα ορεινά. Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά: τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, πιο έντονες στις Σποράδες και την ανατολική στερεά.

τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, πιο έντονες στις Σποράδες και την ανατολική στερεά. Κυκλάδες – Κρήτη: κατά κύριο λόγο αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη.

Συνέπειες και οδηγίες ασφαλείας

Η προσωρινή μεταβολή μπορεί να προκαλέσει τοπικά έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες. Συνιστώνται τα εξής μέτρα προφύλαξης:

Αποφύγετε μη αναγκαίες μετακινήσεις σε περιοχές όπου σημειώνονται καταιγίδες.

Δώστε προσοχή σε πιθανές τοπικές συγκεντρώσεις νερού σε δρόμους και χαμηλά σημεία.

Ελέγξτε κίνηση και προειδοποιήσεις αν πρόκειται να μετακινηθείτε σε θαλάσσιες ζώνες με ενισχυμένους ανέμους.

Η ΕΜΥ παρακολουθεί την εξέλιξη και θα εκδώσει νεότερα δελτία εφόσον απαιτηθεί. Τα φαινόμενα προορίζονται να εξασθενήσουν έως το βράδυ, δίνοντας τη θέση τους σε πιο ήπιες συνθήκες τις επόμενες ημέρες.