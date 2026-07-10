Πρώτα αποτελέσματα για την απαγόρευση social media κάτω των 16: τι έδειξε η μελέτη και ποιες οι επιπτώσεις

Η πρώτη συστηματική αξιολόγηση του νόμου της Αυστραλίας που απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 δείχνει ότι οι περιορισμοί από μόνοι τους δεν μείωσαν άμεσα τη χρήση. Οι ερευνητές καλούν σε προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων, ενώ στην Ευρώπη συζητιούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας των ανήλικων χρηστών.

Σύντομη παρουσίαση της μελέτης

Μία ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου του Newcastle δημοσίευσε στην επιθεώρηση The BMJ την πρώτη συστηματική αξιολόγηση του νέου αυστραλιανού νόμου που απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών σε social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η μελέτη παρακολούθησε 408 εφήβους ηλικίας 12–17 πριν και μετά την εφαρμογή του μέτρου και κατέγραψε δείκτες χρήσης και τρόπους παράκαμψης των περιορισμών.

Κύρια ευρήματα

Πάνω από το 85% των συμμετεχόντων συνέχισε να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες που εμπίπτουν στο νόμο.

των συμμετεχόντων συνέχισε να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες που εμπίπτουν στο νόμο. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στον καθημερινό χρόνο που αφιερώνουν στα social media.

Πολλοί ανήλικοι κατέφυγαν σε μεθόδους παράκαμψης, όπως λογαριασμούς με ψευδή ηλικία ή χρήση λογαριασμών άλλων προσώπων.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πρόκειται για πρώιμα δεδομένα, λίγους μόνο μήνες μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας, και επομένως δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για την Παιδεία και τις οικογένειες

Από την πλευρά της εκπαίδευσης και της γονεϊκής πρακτικής, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι μια μονοδιάστατη νομική απαγόρευση πιθανόν να μην αρκεί για να μειώσει την έκθεση των εφήβων στα ψηφιακά ριψοκίνδυνα στοιχεία. Έτσι, αναδεικνύονται ανάγκες για:

συνεχή ενημέρωση και ψηφιακή παιδεία στα σχολεία για θέματα απορρήτου, κριτικής ανάγνωσης περιεχομένου και ψηφιακής συμπεριφοράς,

υποστήριξη γονέων με οδηγίες και εργαλεία για εποπτεία χωρίς ακραίο περιορισμό της επικοινωνίας,

συντονισμό πολιτικής που συνδυάζει ρυθμιστικά μέτρα με εκπαιδευτικά προγράμματα και τεχνικά εργαλεία ασφαλείας.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο — προς τι πρέπει να προετοιμαστούμε

Στην Ευρώπη συνεχίζεται η συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οι πολιτικές που θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδέχεται να επηρεάσουν το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο που εφαρμόζεται και εδώ. Η ελληνική πλευρά καλείται να συνδυάσει:

προγράμματα ψηφιακής αγωγής στα σχολεία,

στοχευμένη ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών,

τεχνικά μέτρα ελέγχου και ταυτοποίησης που να σέβονται προσωπικά δικαιώματα.

Κύρια στοιχεία της μελέτης (σε πίνακα)

Παράμετρος Τιμή Δείγμα 408 έφηβοι Ηλικίες 12–17 ετών Συνεχίζουσα χρήση μετά τον νόμο πάνω από 85% Μεταβολή χρόνου χρήσης χωρίς σημαντική μείωση

Συμπερασματικά, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι ο νόμος από μόνος του δεν αρκεί ως λύση. Για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την έντονη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα συνδυάζει ρυθμιστικά, εκπαιδευτικά και τεχνολογικά μέσα. Οι γονείς και οι σχολικές κοινότητες οφείλουν να παραμείνουν ενεργοί στην ενημέρωση και την πρόληψη, ενώ οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσουν εν μέρει και την εθνική στρατηγική προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.