6 απλές φράσεις που βελτιώνουν την επικοινωνία γονέων και παιδιών, σύμφωνα με μελέτη

Ειδικός ψυχολόγος προτείνει έξι σύντομες φράσεις που ενισχύουν τη συναισθηματική ασφάλεια και την συνεργασία των παιδιών. Αναλυτικός οδηγός για τη χρήση τους στην καθημερινότητα και στα κρίσιμα συναισθήματα.

Μια πρακτική προσέγγιση στην επικοινωνία με τα παιδιά παρουσιάζει η ειδικός στη γονική μέριμνα Reem Raouda, βασισμένη σε δεκάδες μελέτες και στην εμπειρία της ως επαγγελματίας και μητέρα. Η Raouda επισημαίνει ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα όταν αισθάνονται συναισθηματική ασφάλεια και σε αυτό το πλαίσιο προτείνει έξι σύντομες φράσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινή επαφή στο σπίτι.

«Έχω μελετήσει πάνω από 200 σχέσεις γονέα-παιδιού. Αυτό που έμαθα είναι ότι τα παιδιά ακούν καλύτερα μόνο όταν αισθάνονται συνδεδεμένα μαζί μας»

Πώς λειτουργούν οι φράσεις στην πράξη

Η βασική αρχή είναι ότι οι φράσεις δεν αντικαθιστούν την πειθαρχία ή τη δομή, αλλά δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το παιδί νιώθει σεβασμό και ασφάλεια. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε έντονο συναισθηματικό φορτίο, οι γνωστικές του δεξιότητες υποβαθμίζονται —και η λογική εντολή σπάνια έχει αποτέλεσμα. Οι φράσεις που προτείνει η Raouda στοχεύουν πρώτα στην αναγνώριση του συναισθήματος και στη σύνδεση, και έπειτα στην κοινή επίλυση προβλημάτων.

Οι έξι φράσεις και η χρήσιμη εφαρμογή τους

«Σε πιστεύω» — καταπραΰνει την άμυνα και ενισχύει την εμπιστοσύνη.

— καταπραΰνει την άμυνα και ενισχύει την εμπιστοσύνη. «Ας το βρούμε μαζί» — προσκαλεί το παιδί στη διαδικασία επίλυσης και αυξάνει τη δέσμευση.

— προσκαλεί το παιδί στη διαδικασία επίλυσης και αυξάνει τη δέσμευση. «Έχεις κάθε δικαίωμα να το νιώθεις αυτό. Είμαι εδώ» — αναγνωρίζει το συναίσθημα και υποστηρίζει τη συναισθηματική ρύθμιση.

— αναγνωρίζει το συναίσθημα και υποστηρίζει τη συναισθηματική ρύθμιση. «Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο» — δίδει ορατότητα στην προσπάθεια του παιδιού και μειώνει ντροπή/ενοχή.

— δίδει ορατότητα στην προσπάθεια του παιδιού και μειώνει ντροπή/ενοχή. «Θέλεις βοήθεια ή θες να προσπαθήσεις μόνος/η;» — σέβεται την αυτονομία και δίνει επιλογές.

— σέβεται την αυτονομία και δίνει επιλογές. «Σ' αγαπώ ακόμη κι αν δεν συμφωνώ» — διαχωρίζει τη συμπεριφορά από την αγάπη, διασφαλίζοντας συναισθηματική σταθερότητα.

Σημειώνεται ότι οι φράσεις λειτουργούν καλύτερα όταν εκφέρονται με ηρεμία και συνέπεια. Η επανάληψη δεν τις αποδυναμώνει, αντιθέτως δημιουργεί πρότυπο συμπεριφοράς και ασφάλειας.

Πρακτικές οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς

Για να γίνουν χρήσιμες στην καθημερινότητα, οι φράσεις χρειάζονται συγκεκριμένη εφαρμογή:

Χρησιμοποιήστε τη φράση που ταιριάζει περισσότερο στην κατάσταση — πρώτα σύνδεση, μετά καθοδήγηση.

Μην αντικαθιστάτε τη φράση με εξηγήσεις ή παρατηρήσεις μέχρι να ηρεμήσει το παιδί.

Συνδυάστε τη φράση με μικρές πρακτικές: αγκαλιά, σιγή, ήρεμη αναπνοή μαζί με το παιδί.

Διδάξτε τις φράσεις και στο σχολικό περιβάλλον ώστε να υπάρξει συνέπεια μεταξύ σπιτιού και τάξης.

Φράση Κύριος σκοπός Σε πιστεύω Ενίσχυση εμπιστοσύνης Ας το βρούμε μαζί Κοινοκτησία λύσης Έχεις κάθε δικαίωμα να το νιώθεις αυτό. Είμαι εδώ Συναισθηματική υποστήριξη

Οι οδηγίες της Raouda δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό ή εκπαίδευση· όμως, όπως κάθε επικοινωνιακή δεξιότητα, χρειάζονται εξάσκηση και αυτοπαρατήρηση από τους ενήλικες. Σε περιπτώσεις όπου τα συναισθηματικά ξεσπάσματα είναι συχνά και έντονα, ο επαγγελματικός υποστηρικτικός ρόλος (π.χ. σχολικός ψυχολόγος) παραμένει κρίσιμος.

Για τους γονείς, η υιοθέτηση αυτών των φράσεων μπορεί να διευκολύνει τις καθημερινές συγκρούσεις και να βελτιώσει τη συνεργασία των παιδιών, ενώ για τους εκπαιδευτικούς προσφέρει εργαλεία διαχείρισης της τάξης και ενίσχυσης του σχολικού κλίματος. Η βασική διαπίστωση της Raouda συνοψίζεται στην ιδέα ότι η σύνδεση προηγείται της συμμόρφωσης: όταν τα παιδιά νιώθουν ότι τα ακούμε και τα κατανοούμε, είναι πιο πιθανό να ακούσουν κι αυτά εμάς.