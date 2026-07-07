Πυθαγόρειο: Τραυματισμός 62χρονης πεζής στον δρόμο προς Χώρα – προανάκριση σε εξέλιξη

Σοβαρό τροχαίο το απόγευμα της 6ης Ιουλίου στο οδικό δίκτυο Πυθαγορείου–Χώρας. Η 62χρονη μεταφέρθηκε στο ΓΝ Σάμου με κατάγματα. Ο 40χρονος οδηγός παρέμεινε στο σημείο. Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια.

Τι συνέβη στο οδικό δίκτυο Πυθαγορείου–Χώρας

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το απόγευμα της 6ης Ιουλίου 2026 στον άξονα Πυθαγορείου–Χώρας, λίγο πριν από τη διασταύρωση με τα φανάρια προς το αεροδρόμιο και τη Χώρα. Θύμα είναι μια 62χρονη υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Στο τιμόνι βρισκόταν 40χρονος ημεδαπός, ο οποίος σταμάτησε αμέσως, παρέμεινε στο σημείο και προσέφερε πρώτες βοήθειες έως την άφιξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατάσταση υγείας και άμεση ανταπόκριση

Η τραυματισμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες ιατρικές εκτιμήσεις, υπέστη κατάγματα. Η έγκαιρη κινητοποίηση πληρωμάτων και η παραμονή του οδηγού στον τόπο του ατυχήματος συνέβαλαν στην ταχεία παροχή βοήθειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

Επίσημη ενημέρωση και νομικές ενέργειες

Το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου διενεργεί προανάκριση για να αποσαφηνίσει τα πραγματικά περιστατικά. Όπως επιβεβαιώνεται, σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Από την πλευρά των Αρχών υπενθυμίζεται η αυξημένη ευθύνη όλων των χρηστών του δρόμου, ιδιαίτερα σε σημεία με πυκνή κίνηση και μικτή ροή πεζών και οχημάτων.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου διενεργείται προανάκριση για τροχαίο ατύχημα.

Τοποθεσία με αυξημένη κυκλοφορία: οδικός άξονας προς αεροδρόμιο

Το συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν από τον φωτεινό σηματοδότη της διασταύρωσης προς το αεροδρόμιο, δέχεται ιδιαίτερα υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Στην παρούσα θερινή περίοδο, με την αύξηση επισκεπτών και μετακινήσεων, ο δρόμος Πυθαγόρειο–Χώρα λειτουργεί ως κύριος διάδρομος πρόσβασης, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή τόσο από οδηγούς όσο και από πεζούς. Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για επιπλέον προσοχή σε διασταυρώσεις, μεταβάσεις ταχύτητας και πεζές διελεύσεις, ειδικά κατά τις απογευματινές ώρες.

Στοιχεία συμβάντος

Ημερομηνία Ώρα Τοποθεσία Παθούσα Οδηγός Νοσοκομείο 06-07-2026 απόγευμα Οδικό δίκτυο Πυθαγορείου–Χώρας, πριν τα φανάρια προς αεροδρόμιο 62χρονη, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου 40χρονος ημεδαπός Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

Τι να προσέξουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Με βάση τα επιβεβαιωμένα στοιχεία του περιστατικού και το κυκλοφοριακό προφίλ της περιοχής, οι βασικές συστάσεις προς χρήστες του δρόμου είναι οι εξής:

Οδηγοί: διατήρηση χαμηλής ταχύτητας και επαγρύπνηση κοντά σε διασταυρώσεις, φανάρια και σημεία αυξημένης διέλευσης πεζών.

και επαγρύπνηση κοντά σε διασταυρώσεις, φανάρια και σημεία αυξημένης διέλευσης πεζών. Πεζοί: κίνηση σε πεζοδρόμια ή άκρες με ορατότητα, αποφυγή αιφνίδιων διελεύσεων και χρήση διελεύσεων όπου υπάρχουν.

Όλοι: ιδιαίτερη προσοχή κατά τις απογευματινές ώρες, όταν η κίνηση προς και από το αεροδρόμιο εντείνεται.

Επόμενα βήματα της έρευνας

Η προανακριτική διαδικασία θα καταγράψει καταθέσεις και ευρήματα για να αποσαφηνίσει την αλληλουχία των γεγονότων. Παράλληλα, η ιατρική παρακολούθηση της 62χρονης θα καθορίσει την εξέλιξη της υγείας της. Για κάθε νεότερη εξέλιξη, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προβούν σε ενημέρωση, καθώς το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στον άξονα που συνδέει το Πυθαγόρειο με τη Χώρα παραμένει κρίσιμο για την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.