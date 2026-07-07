Σάμος: Αυξημένη ετοιμότητα για πυρκαγιές – πυροφυλάκια, 18 περιπολίες και drones

Η Πυροσβεστική στη Σάμο εφαρμόζει σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με ενισχυμένη επιτήρηση στο νησί και συνδρομή εθελοντών.

Σε εφαρμογή το σχέδιο αυξημένης ετοιμότητας

Σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης βρίσκεται ο νομός Σάμου, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους ανεβάζουν κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό της πλάνο, αναπτύσσοντας δυνάμεις από τις πρώτες πρωινές ώρες στα πυροφυλάκια και οργανώνοντας στοχευμένες περιπολίες σε καίρια σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πραγματοποιούνται 18 περιπολίες σε Ανατολική Σάμο, Δυτική Σάμο και Ικαρία. Από το απόγευμα, η επιτήρηση ενισχύεται επιπλέον με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι στελεχώνουν πυροφυλάκια και συνδράμουν στο πεδίο. Παράλληλα, επιστρατεύονται drones για εναέρια επιτήρηση, με κάλυψη στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας.

Κρίσιμες συστάσεις προς τους πολίτες

Η διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου απευθύνει ισχυρή έκκληση για μέγιστη προσοχή, ζητώντας να αποφεύγεται κάθε εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή χρήσης ψησταριών, ειδικά σε ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα. Οι οδηγίες αυτές στοχεύουν στην πρόληψη περιστατικών που, κάτω από τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, μπορούν να εξελιχθούν ταχύτατα.

Αποφυγή κάθε θερμής εργασίας στην ύπαιθρο (κοπές μετάλλου, τροχοί, καύση υπολειμμάτων).

Μη χρήση ψησταριών και απολύτως καμία φωτιά στην ύπαιθρο.

Άμεση ειδοποίηση στο 199 ή στο 112 με την παραμικρή ένδειξη καπνού.

Συντονισμένη δράση φορέων

Στην επιχείρηση πρόληψης και επιτήρησης συμμετέχει η Δασική Υπηρεσία με συνεχείς διόδους στα δάση, ενώ Ελληνική Αστυνομία και Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν επιχειρησιακά και υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στη συνολική θωράκιση του νομού. Η συνεργασία φορέων και πολιτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ύποπτες εστίες και να αποτρέπεται η εξάπλωση τυχόν πυρκαγιών.

Μέτρο Κάλυψη/Δράση Πυροφυλάκια Στελέχωση από πρωί, ενίσχυση απόγευμα με εθελοντές Περιπολίες 18 συνολικά σε Ανατολική/Δυτική Σάμο και Ικαρία Drones Εναέρια επιτήρηση σε όλον τον νομό Συνδρομή Δασική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ., Στρατός

Τοπικός αντίκτυπος και ευθύνη

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Σάμου, τα μέτρα αυτά σημαίνουν αυξημένη παρουσία περιπολιών και ελέγχων σε ορεινές και παραθαλάσσιες ζώνες, όπως και συχνές διελεύσεις drones. Η κατάσταση απαιτεί προσαρμογή των καθημερινών συνηθειών, ιδιαίτερα σε αγροτικές εργασίες και υπαίθριες δραστηριότητες, μέχρι την αποκλιμάκωση του κινδύνου. Η έγκαιρη αναφορά ύποπτων περιστατικών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την προστασία του νησιού.

Σε επιφυλακή όλη την αντιπυρική περίοδο

Η Πυροσβεστική δηλώνει ότι θα παραμείνει σε αυξημένη ετοιμότητα για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, με στόχο την προάσπιση του φυσικού πλούτου της Σάμου. Η διατήρηση της εγρήγορσης, η τήρηση των συστάσεων και η συνεργασία όλων αποτελούν τη γραμμή άμυνας απέναντι σε ένα ρίσκο που κορυφώνεται με τα σημερινά μετεωρολογικά δεδομένα.

Η προληπτική αυτή διάταξη δυνάμεων, σε συνδυασμό με τη συμβολή των εθελοντών, επιχειρεί να κλείσει κάθε «παράθυρο» κινδύνου. Η πειθαρχία στις οδηγίες και η υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους είναι το ζητούμενο ώστε να περάσει η δύσκολη φάση χωρίς απώλειες για το νησί και τους ανθρώπους του.