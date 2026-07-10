Σαββατοκύριακο με ζέστη έως 39°C και ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας έως και τους 39°C σε ορισμένες περιοχές, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν, κυρίως στο Αιγαίο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμική επιβάρυνση και αλλαγή της ημερήσιας αστάθειας.

Άνοδος της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων

Στο επίκεντρο του καιρικού ενδιαφέροντος για το προσεχές Σαββατοκύριακο βρίσκεται η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου που σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει έως και τους 39°C, παράλληλα με την ενίσχυση των βοριάδων (μελτεμιών) στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, το διάστημα αυτό το σκηνικό διαμορφώνεται από ένα ήπιο μοτίβο με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες στα μεσημεριανά και απογευματινά ωράρια, την περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και την ενίσχυση των βορείων ανέμων.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας και η Θεσσαλία θα βρεθούν ανάμεσα στις πιο θερμές ζώνες.

και η θα βρεθούν ανάμεσα στις πιο θερμές ζώνες. Θερμότερες θα είναι επίσης η δυτική ηπειρωτική χώρα και το εσωτερικό της Κρήτης και της Ρόδου .

και το εσωτερικό της και της . Στο Αιγαίο αναμένεται ενίσχυση των μελτεμιών, με τάση εξάπλωσης μέσα στην Κυριακή, ενώ κατά περιόδους ενισχυμένοι άνεμοι θα καταγραφούν και στο Ιόνιο.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι, παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά μέρη της ηπειρωτικής χώρας.

Περιοχή Πρόβλεψη Κεντρική Μακεδονία (εσωτερικό) Υψηλές θερμοκρασίες, τοπικά κοντά στους 39°C Θεσσαλία Ανεβάζει η θερμοκρασία, δυνατό θερμικό φορτίο Δυτική ηπειρωτική χώρα Θερμές συνθήκες τις μεσημεριανές ώρες Εσωτερικό Κρήτης, Ρόδου Ισχυρή θερμική επιβάρυνση στο εσωτερικό Αιγαίο Ενίσχυση μελτεμιών, ισχυρότεροι βόρειοι άνεμοι

Συνέπειες και συστάσεις

Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι ενισχυμένοι βοριάδες έχουν πολλαπλές επιπτώσεις: αυξημένη θερμική καταπόνηση για ευπαθείς ομάδες, μεγαλύτερος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών σε ξηρές περιοχές, καθώς και δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα και την αλιεία από ενισχυμένους ανέμους.

Συνιστώνται τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας:

Περιορίστε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες και παραμείνετε σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

Καταναλώστε άφθονα υγρά και αποφύγετε βαριά σωματική άσκηση κατά τις θερμές ώρες.

Παρακολουθείτε τοπικές ανακοινώσεις για περιορισμούς κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Στη θάλασσα, να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις για ενισχυμένους βόρειους ανέμους και να ελέγχετε τις υπηρεσίες ναυτιλίας πριν από κάθε αναχώρηση.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι προς τα τέλη Ιουλίου μπορεί να σημειωθεί πρόσκαιρη μεταφορά θερμότερης αέριας μάζας στην περιοχή, ωστόσο αυτή αναμένεται γρήγορα να εξασθενήσει λόγω εισροής ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια.

Παρακολουθείτε τις επικαιροποιημένες προγνώσεις των επίσημων μετεωρολογικών υπηρεσιών για λεπτομερείς χάρτες θερμοκρασιών και προειδοποιήσεις ανέμων.