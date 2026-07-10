Σχέδιο δακοκτονίας στην Ηλεία: ενίσχυση υπηρεσιών και οκτώ γεωπόνοι στην πρώτη γραμμή

Σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για τον συντονισμό της δακοκτονίας — υποδοχή οκτώ γεωπόνων και έμφαση στην έγκαιρη υλοποίηση των παρεμβάσεων για την προστασία της ελαιοπαραγωγής.

Συντονισμός και επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία της ελαιοπαραγωγής

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας για την πορεία και τον σχεδιασμό του προγράμματος δακοκτονίας, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των παρεμβάσεων που αφορούν την προστασία της ελιάς και του εισοδήματος των παραγωγών του νομού. Τη συνάντηση συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, ο οποίος υποδέχθηκε τους οκτώ γεωπόνους που θα συνεργαστούν με το μόνιμο προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναλύθηκαν οργανωτικά ζητήματα, λειτουργικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενες περιόδους και ο συνολικός σχεδιασμός για την εφαρμογή του προγράμματος στην Ηλεία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού, στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της υπηρεσίας.

«Η δακοκτονία είναι ένα σημαντικό έργο για την Ηλεία και για τους παραγωγούς μας. Καλωσορίζουμε τους γεωπόνους που θα συνδράμουν την υπηρεσία και ενισχύουμε τον συντονισμό, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθε»

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, πλην του Αντιπεριφερειάρχη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεώργιος Μικέογλου, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Παναγιώτης Παρασκευόπουλος και Βασιλική Στέργιου. Συζητήθηκαν επίσης τα μέσα και οι διαδικασίες επιτήρησης των δεικτών προσβολής, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και οι τρόποι επικοινωνίας με τους ελαιοπαραγωγούς.

8 γεωπόνοι ενισχύουν το πρόγραμμα δακοκτονίας.

γεωπόνοι ενισχύουν το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στόχος: έγκαιρος προγραμματισμός και βελτίωση του συντονισμού.

Συνεργασία μόνιμου προσωπικού Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και νέων ειδικών.

Η δακοκτονία αποτελεί κρίσιμο έργο για την προστασία της παραγωγής ελαιολάδου, ειδικά σε περιοχές όπου η ελαιοκαλλιέργεια έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η οργάνωση και η παρακολούθηση του προγράμματος εντάσσονται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας, με σκοπό να μειωθούν οι απώλειες στην παραγωγή και να διασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος για τους παραγωγούς της Ηλείας.

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Για τους παραγωγούς της Ηλείας, ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός της δακοκτονίας σημαίνει μείωση του οικονομικού ρίσκου και βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Η Περιφερειακή Ενότητα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο των υπηρεσιών και των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ καλεί τους παραγωγούς να παραμείνουν σε επαφή με τις τοπικές υπηρεσίες για ενημέρωση σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα και τις πρακτικές επιστασίας στα ελαιόδεντρα.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος θα κριθεί από την ακρίβεια της επιτήρησης, την ποιότητα των παρεμβάσεων και τη συνεργασία φορέων και παραγωγών κατά την περίοδο των ψεκασμών και των λοιπών μέτρων προστασίας.