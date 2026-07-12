Σε δημοπράτηση το σχέδιο αποκατάστασης του Ναυαγίου — πέρασμα διαχείρισης στον Δήμο Ζακύνθου

Το κρίσιμο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζακύνθου προχωρά σε έργο αποκατάστασης με προϋπολογισμό 3.870.967,74 ευρώ και συνδυασμένες παρεμβάσεις στην ακτή και το ιστορικό ναυάγιο «Παναγιώτης».

Στάση εργασίας για το Ναυάγιο: τι προβλέπεται και ποιοι το αναλαμβάνουν

Ο πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση στο Facebook, ανέφερε τις τελευταίες εξελίξεις για το Ναυάγιο της Ζακύνθου και την επικείμενη δημοπράτηση έργου αποκατάστασης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η διαχείριση του σημείου θα μεταβιβαστεί στον Δήμο Ζακύνθου, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλιστεί τεχνική συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την αποκατάσταση της ακτής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του προγράμματος Interreg προβλέπεται παρέμβαση στη συντήρηση του ιστορικού πλοίου «Παναγιώτης», με στόχο την ασφαλή και ελεγχόμενη επαναλειτουργία της περιοχής για το κοινό. Η δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου – Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτής» σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης.

«Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου – Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτής»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου έχει οριστεί σε 3.870.967,74 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., όπως επισημάνθηκε στην ανακοίνωση που συνδέεται με το έργο. Ο βουλευτής Ζακύνθου, Δ. Ακτύπης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί «εμβληματική παρέμβαση» και αντανακλά αιτήματα της τοπικής κοινωνίας που εκκρεμούσαν για χρόνια.

Η μεταφορά της διαχείρισης στον Δήμο και η συνεργασία με τεχνολογικά-επιστημονικά ιδρύματα αποτελεί στροφή προς πιο τοπική και εξειδικευμένη προσέγγιση. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Ζάκυνθο, αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις για τη λειτουργία και την ασφάλεια του χώρου θα λαμβάνονται πλέον με μεγαλύτερη τοπική ευθύνη, αλλά υπό την επίβλεψη ειδικών φορέων.

Διαχείριση: μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Δήμο Ζακύνθου

μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Δήμο Ζακύνθου Τεχνική υποστήριξη: συνεργασία με ΕΜΠ για αποκατάσταση ακτής

συνεργασία με ΕΜΠ για αποκατάσταση ακτής Συντήρηση πλοίου: χρηματοδότηση μέσω Interreg για το «Παναγιώτης»

χρηματοδότηση μέσω Interreg για το «Παναγιώτης» Προϋπολογισμός: 3.870.967,74 € + Φ.Π.Α.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι επόμενες φάσεις που ενδιαφέρουν κατοίκους και επισκέπτες είναι οι εξής: η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, η ανάθεση των εργασιών και η εκτέλεση των έργων προσωρινής προστασίας και τεχνικών παρεμβάσεων στην ακτή. Η ασφαλής επαναλειτουργία του χώρου θα εξαρτηθεί από τα χρονοδιαγράμματα που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό και την πρόοδο των εργασιών.

Στοιχείο Πληροφορία Τίτλος έργου Αποκατάσταση Ναυαγίου Ζακύνθου – Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτής Προϋπολογισμός 3.870.967,74 € πλέον Φ.Π.Α. Διαχείριση Δήμος Ζακύνθου Συνεργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόγραμμα Interreg

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους επαγγελματιών και το σύνολο της κοινωνίας του νησιού, καθώς το Ναυάγιο αποτελεί το σημαντικότερο τουριστικό τοπόσημο της Ζακύνθου. Η χρηματοδότηση και η τεχνική τεκμηρίωση των επεμβάσεων θα καθορίσουν την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, με άμεσες συνέπειες στην προσβασιμότητα και την επισκεψιμότητα της περιοχής.

Για την τοπική κοινότητα, η πρόκληση είναι διπλή: να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού και ιστορικού τοπίου και ταυτόχρονα να ανακτηθεί η δυνατότητα ασφαλούς, οργανωμένης πρόσβασης για επισκέπτες, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των επισκεπτών.