Καταγγελία για φθορές σε βενετσιάνικο πλακόστρωτο στο Κρυονέρι — Δήμος υπό αίρεση παρέμβασης

Κατοικοι του Κρυονερίου καταγγέλλουν ότι εργασίες του Δήμου προκάλεσαν φθορές στις παλιές βενετσιάνικες πλάκες του δρόμου προς την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία παρεμβαίνει και ο δήμαρχος δεσμεύτηκε για αποκατάσταση.

Φθορές σε ιστορικό πλακόστρωτο: τι συνέβη στο Κρυονέρι

Στο μικρό δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στο Κρυονέρι, κάτοικοι κατήγγειλαν πρόσφατες παρεμβάσεις του Δήμου που έχουν οδηγήσει στην καταστροφή του παλιού πλακόστρωτου με τις βενετσιάνικες πλάκες — γνωστές τοπικά ως «σκαλουνάδα».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στο σημείο έχει πέσει χαλίκι και έχει τοποθετηθεί πλέγμα, προετοιμάζοντας ρίψη μπετόν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να καλυφθεί ή να εξαφανιστεί ό,τι έχει απομείνει από το παραδοσιακό πλακόστρωτο. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία αναμένεται να διακόψει τις εργασίες προτού γίνουν μεγαλύτερες ζημιές.

Η διατήρηση και ανάδειξη τέτοιων τμημάτων της παλιάς Ζακύνθου αποτελεί τοπικό ζήτημα: πρόκειται για λίγα από τα στοιχεία που επέζησαν από τον Εγκέλαδο και έχουν αξία για την ταυτότητα του τόπου και τον τουρισμό. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι, σε περίπτωση αναγκαίων παρεμβάσεων, ο Δήμος όφειλε να συμβουλευτεί μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγους πριν από κάθε εργασία.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι την 14η Ιουλίου ο δήμαρχος επισκέφθηκε τον χώρο συνοδευόμενος από στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση του σημείου όπου προκλήθηκαν ζημιές. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων μετά τις καταγγελίες των κατοίκων.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους της περιοχής, η απώλεια ή η αλλοίωση του πλακόστρωτου δεν είναι μόνο αισθητικό ζήτημα: επηρεάζει την ποιότητα των τοπικών διαδρομών, τη φήμη της περιοχής και ενδεχομένως την επισκεψιμότητα. Η άμεση διακοπή εργασιών και η αποκατάσταση θα μειώσουν τον κίνδυνο μόνιμης βλάβης.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση αποξήλωση του υλικού που καλύπτει τις πλάκες και την αποκάλυψη της σκαλουνάδας.

Απαιτείται τεχνική και αρχαιολογική τεκμηρίωση κάθε μελλοντικής παρέμβασης.

Η Δημαρχιακή δέσμευση για αποκατάσταση πρέπει να συνοδευτεί από χρονοδιάγραμμα και επίβλεψη από την αρμόδια υπηρεσία.

Η υπόθεση παρακολουθείται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του μνημειακού σοβαρού χαρακτήρα πλακόστρωτου. Η αποκατάσταση και η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητα βήματα ώστε να διαφυλαχθεί η τοπική κληρονομιά και να διατηρηθεί η γραφικότητα του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία.

Ημερομηνία Γεγονός πρόσφατα παρεμβάσεις Δήμου, τοποθέτηση χαλικιού και πλέγματος 14-7 επίσκεψη δημάρχου με Αρχαιολογική Υπηρεσία — δέσμευση αποκατάστασης

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα επηρεάσει την τοπική κοινότητα και θα λειτουργήσει ως δείκτης για το πώς συνδυάζονται δημόσια έργα και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Ζάκυνθο.