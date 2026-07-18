Τραυματισμός δύο τουριστριών μετά από πτώση γουρούνας σε γκρεμό στο Ξηροκάστελλο

Βραδινό συμβάν με όχημα τύπου γουρούνας στο Ξηροκάστελλο της Ζακύνθου: δύο νεαρές γυναίκες έπεσαν σε γκρεμό 20 μέτρων — η μία απεγκλωβίστηκε μόνη, η άλλη διακομίστηκε με ασθενοφόρο μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Επιχείρηση διάσωσης μετά από εκτροπή οχήματος

Στο Ξηροκάστελλο της Ζακύνθου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σοβαρό περιστατικό με όχημα τύπου γουρούνα, όταν το όχημα εκτροχιάστηκε και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 20 μέτρων. Στο όχημα βρίσκονταν δύο γυναίκες ολλανδικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 20 ετών.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, η μία από τις δύο επιβαίνουσες κατόρθωσε να απεγκλωβιστεί από το σημείο χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η δεύτερη χρειάστηκε την παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να προσεγγιστεί και να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

«Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας σε ασφαλές σημείο, ύστερα από εκτροπή του οχήματος της και πτώση του σε γκρεμό, στην περιοχή Ξηροκάστελλο Ζακύνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.» — Πυροσβεστικό Σώμα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που οργάνωσαν την προσέγγιση στο σημείο πτώσης και τον απεγκλωβισμό. Οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν τη μεταφορά της τραυματισμένης και τη διακομιδή της για περαιτέρω νοσηλεία.

Τοποθεσία: Ξηροκάστελλο, Ζάκυνθος.

Ξηροκάστελλο, Ζάκυνθος. Εμπλεκόμενα πρόσωπα: δύο τουρίστριες ολλανδικής καταγωγής, περίπου 20 ετών.

δύο τουρίστριες ολλανδικής καταγωγής, περίπου 20 ετών. Αποτέλεσμα: μία ελαφρά τραυματισμένη και διακομιδή στο νοσοκομείο, η δεύτερη χωρίς σοβαρά τραύματα.

μία ελαφρά τραυματισμένη και διακομιδή στο νοσοκομείο, η δεύτερη χωρίς σοβαρά τραύματα. Πυροσβεστική παρέμβαση: 9 πυροσβέστες, 3 οχήματα.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τον κίνδυνο που συνδέεται με τη χρήση ελαφρών τουριστικών οχημάτων σε νησιώτικα οδικά δίκτυα με απότομες ραχές και γκρεμούς. Τέτοια οχήματα, που συχνά μισθώνονται από επισκέπτες, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές, την ταχύτητα και την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες δρόμου.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, το γεγονός σηματοδοτεί την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης σε δημοφιλείς τουριστικές διαδρομές. Αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επισημαίνουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας και της χρήσης εξοπλισμού (ζώνες, κράνη όπου προβλέπεται) κατά τη χρήση ελαφρών οχημάτων αναψυχής.

Παράμετρος Στοιχείο Επιβαίνοντες 2 γυναίκες (Ολλανδία), ~20 ετών Βάθος γκρεμού ~20 μέτρα Πυροσβεστική 9 άνδρες, 3 οχήματα Διακομιδή Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, τραυματίας με ελαφρά τραύματα

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος. Η έρευνα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων και τυχόν παραβιάσεις κανόνων κυκλοφορίας συνεχίζεται από τα αρμόδια όργανα. Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια σε σημεία με απότομες κλίσεις και προτείνουν ενίσχυση της σήμανσης και της φύλαξης σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου.

Το περιστατικό καταγράφεται σε περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης στο νησί, στοιχείο που αυξάνει την ανάγκη για ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους κινδύνους των τοπικών δρόμων και τη σωστή χρήση των ενοικιαζόμενων οχημάτων αναψυχής.