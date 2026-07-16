Αεροσκάφος F-16 προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Ζάκυνθο μετά από σοβαρή βλάβη

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης, μαχητικό F-16 της 335 Μοίρας αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής επέλεξε να παραμείνει στο αεροσκάφος και να το οδηγήσει στην αναγκαστική προσγείωση.

Σύντομη περιγραφή του συμβάντος

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης, μαχητικό F-16 Viper παρουσίασε σοβαρή μηχανική βλάβη και εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Χειριστής ήταν ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης» της 116 Πτέρυγας Μάχης στον Άραξο.

Τι έγινε και γιατί έχει σημασία για το νησί

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πιλότος διαπίστωσε ότι κρίσιμα συστήματα, όπως το σύστημα προσγείωσης, δεν λειτουργούσαν. Παρά τη δυνατότητα εγκατάλειψης του αεροσκάφους, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα και να επιχειρήσει προσέγγιση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, επιτυγχάνοντας τελικά την προσγείωση. Μετά την ακινητοποίηση σημειώθηκε πυρκαγιά στο αεροσκάφος, ενώ αναφέρεται ότι ο χειριστής δεν απομακρύνθηκε αμέσως.

Αεροσκάφος: F-16 Viper

F-16 Viper Χειριστής: Αντισμήναρχος Γ. Χατζόπουλος

Αντισμήναρχος Γ. Χατζόπουλος Μονάδα: 335 Μοίρα, 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος)

335 Μοίρα, 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος) Τοποθεσία προσγείωσης: Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Τοπικές επιπτώσεις και διαδικαστικά επακόλουθα

Το περιστατικό έλαβε άμεση δημοσιότητα την ημέρα που συνέβη, αλλά στη συνέχεια περιορίστηκε ως θέμα στα μέσα. Το γεγονός είναι όμως σημαντικό για τη Ζάκυνθο: αφορά την ασφάλεια του αεροδρομίου, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των τοπικών υπηρεσιών σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις. Επιπλέον, αναμένεται ότι το περιστατικό θα αποτελέσει αντικείμενο τεχνικών ελέγχων και διερεύνησης από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, χωρίς προς το παρόν να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τα αίτια της βλάβης ή το αποτέλεσμα των ελέγχων.

Στοιχείο Πληροφορία Τύπος αεροσκάφους F-16 Viper Χειριστής Αντισμήναρχος Γ. Χατζόπουλος Μονάδα 335 Μοίρα, 116 Πτέρυγα Μάχης (Άραξος) Τοποθεσία Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Σχόλια ειδικών και ευρύτερο πλαίσιο

Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι τέτοιες ενέργειες από έμπειρους χειριστές αναδεικνύουν την εκπαίδευση και την ψυχραιμία που απαιτεί ο χειρισμός σύγχρονων μαχητικών υπό ακραίες συνθήκες. Το περιστατικό, κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, είναι πιθανό να συζητηθεί και εκτός Ελλάδας, δεδομένης της διεθνούς ανάδειξης της τεχνικής δεξιότητας των Ελλήνων πιλότων σε ασκήσεις και επιχειρήσεις.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι της Ζακύνθου δεν έχουν αναφορές για ευρύτερους κινδύνους από το συμβάν πέραν της άμεσης διαχείρισης που έγινε στο αεροδρόμιο. Παρόλα αυτά, η τοπική κοινότητα και οι υπηρεσίες οφείλουν να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν επιπτώσεις στη λειτουργία πτήσεων ή για τεχνικούς ελέγχους που μπορεί να απαιτηθούν στον διάδρομο και τις υποδομές.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές και αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τα ακριβή αίτια της βλάβης και τυχόν διοικητικά συμπεράσματα.