Σε λίγες ημέρες η ασφαλτόστρωση στον δρόμο Τσιλιβί–Γαϊτάνι

Μετά από καθυστερήσεις και επανειλημμένες διαμαρτυρίες, ανακοινώθηκε ότι αρχίζει η τοποθέτηση άσφαλτου στο κομμάτι που έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Το έργο, που ξεκίνησε το 2024, στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας.

Αρχίζει η τελική φάση εργασιών σε τμήμα που καθημερινά υφίσταται μεγάλη κυκλοφορία

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο οδοποιίας που συνδέει το Τσιλιβί με το Γαϊτάνι, καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της τοπικής κοινότητας Πλάνου, η τοποθέτηση της άσφαλτου αναμένεται «από μέρα σε μέρα». Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, επαρχιακή αρτηρία με έντονη καθημερινή κυκλοφορία, έχει υποστεί φθορές από τη συνεχή διέλευση οχημάτων και τις έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν λακκούβες, χαντάκια και επικίνδυνα ανισόπεδα σημεία.

Το έργο ξεκίνησε το 2024 με συνεργασία του Δήμου και ιδιωτικής πρωτοβουλίας και προβλέπει τη διαπλάτυνση του δρόμου, καθώς το προηγούμενο πλάτος δεν εξυπηρετούσε με ασφάλεια την κίνηση και είχε αποτελέσει παράγοντα σε σειρά ατυχημάτων. Παρά τις δεσμεύσεις για παρεμβάσεις, από τις αρχικές αναφορές της τοπικής δημοσιογραφίας —από τον Απρίλιο του 2026— δεν είχε σημειωθεί προχώρηση μέχρι πρόσφατα.

«Καθαρίζονται τα σημεία που θα ρίξουν άσφαλτο. Είναι θέμα ημερών για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ειδικά στο πρώτο κομμάτι που είναι η στροφή. Στο υπόλοιπο επειδή το σημείο είναι αρκετά ανώμαλο, χρειάζεται μια άλλη προεργασία», δήλωσε ο κ. Σάκης Γιακουμέλος, Πρόεδρος του Πλάνου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εργολαβία προβλέπει ειδική προεργασία σε ανώμαλα τμήματα και διαφορετική τεχνική αντιμετώπιση στη στροφή του πρώτου κομματιού, όπου οι φθορές είναι εντονότερες. Η σωστή προετοιμασία του υπόστρωματος κρίνεται απαραίτητη για τη μακροβιότητα της ασφάλτου και την αποφυγή νέων προβλημάτων σε σύντομο διάστημα.

Το έργο ξεκίνησε το 2024 με στόχο τη διαπλάτυνση και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Η άσφαλτος θα τοποθετηθεί πρώτα στη στροφή του πρώτου τμήματος.

Σε ανώμαλα σημεία απαιτείται εκτεταμένη προεργασία πριν την ασφαλτόστρωση.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής αναμένουν την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος, καθώς οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες. Το εγγύς χρονικό διάστημα θα δείξει αν οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και το έργο θα ολοκληρωθεί χωρίς νέες αποκλίσεις. Η βελτίωση του οδοστρώματος αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και να διευκολύνει την καθημερινότητα των οδηγών, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο με την αυξημένη κίνηση.

Έργο Έτος έναρξης Κύριο αίτημα Τσιλιβί – Γαϊτάνι (οδοποιία) 2024 Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση για βελτίωση ασφάλειας

Οι τοπικοί φορείς δηλώνουν ετοιμότητα να παρακολουθήσουν την πορεία των εργασιών και να ενημερώσουν τους κατοίκους για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Η ολοκλήρωση του έργου θα είναι ουσιώδης για τη βελτίωση της καθημερινής πρόσβασης στο βόρειο τμήμα της Ζακύνθου και για την ασφάλεια των μετακινήσεων.