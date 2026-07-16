Σε δημοπράτηση έργο 10,81 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση ΜΑΑ στη Ζάκυνθο

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο, με ανάδοχο τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, προϋπολογισμό 10,81 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενη διάρκεια 18 μηνών.

Δημοπρατείται η βελτίωση της ΜΑΑ Ζακύνθου

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Έργα Αναβάθμισης Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) Ζάκυνθου / ΟΕΔΑ Ζάκυνθου», με αναθέτουσα αρχή τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. («ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.»). Η δημοπράτηση προγραμματίζεται για τις 21 Αυγούστου 2026 και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 27 Αυγούστου 2026.

Το έργο αφορά τις εργασίες διαχείρισης απορριμμάτων με επίκεντρο την αναβάθμιση της τοπικής μονάδας ανάκτησης και ανακύκλωσης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 10,81 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 8,72 εκατ. ευρώ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης έχει προσδιοριστεί σε 18 μήνες από την υπογραφή.

Το έργο υλοποιείται ως δημόσια σύμβαση που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ). Επισημαίνεται ότι η σύμβαση κρίνεται κατάλληλη για συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), γεγονός που περιορίζει τον αποκλεισμό τοπικών εργολάβων από τη διαδικασία.

Η αναβάθμιση της ΜΑΑ έχει άμεσες προεκτάσεις για την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών αποκομιδής:

Βελτίωση της ικανότητας επεξεργασίας και ανάκτησης υλικών.

Πιθανή μείωση του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.

Ενίσχυση της συμμόρφωσης με ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους και μείωση περιβαλλοντικών κινδύνων.

Για το τοπικό εμπόριο, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες καθαριότητας, η επιτυχής υλοποίηση της αναβάθμισης σημαίνει πιο αξιόπιστη διαχείριση ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, δυνατότητα αξιοποίησης ανακυκλώσιμης πρώτης ύλης και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους διαχείρισης.

Στοιχείο Πληροφορία Αναθέτουσα αρχή ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 10,81 εκατ. ευρώ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 8,72 εκατ. ευρώ Ημερομηνία δημοπράτησης 21/08/2026 Αποσφράγιση προσφορών 27/08/2026 Διάρκεια έργου 18 μήνες

Το επόμενο διάστημα, οι τοπικές αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς – μεταξύ αυτών και επιχειρήσεις του νησιού που μπορούν να συμμετάσχουν ως ΜΜΕ – οφείλουν να παρακολουθήσουν τις προθεσμίες υποβολής προσφορών και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η έγκαιρη και διαφανής διαδικασία ανάθεσης θα καθορίσει την ταχύτητα έναρξης των εργασιών και, κατ’ επέκταση, το πότε οι κάτοικοι θα δουν απτά αποτελέσματα στην οργάνωση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων.