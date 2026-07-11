Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: επιδέξια προσγείωση και ταχεία επέμβαση στο αεροδρόμιο

Ένα F-16 Viper πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Ο χειριστής κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο χωρίς τροχούς, η πυρκαγιά διεσώθη γρήγορα και το μαχητικό θα μεταφερθεί για επισκευές.

Σύντομο περιστατικό και άμεσες ενέργειες

Αεροσκάφος τύπου F-16 Viper πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο χειριστής, αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, προσγείωσε το μαχητικό παρά το γεγονός ότι οι τροχοί δεν κατέβηκαν και το αεροσκάφος «κάθισε» με την κοιλιά στο διάδρομο. Ακολούθησε μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική του αεροδρομίου με ειδικό αφρό.

Επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη λειτουργία του αεροδρομίου

Η επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης και ελέγχου του αεροσκάφους κινητοποίησε την Πολεμική Αεροπορία και συναρμόδιους φορείς. Κατά τη διαδικασία ελέγχου λήφθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση επικίνδυνων υλικών (υδραζίνη) και τη διασφάλιση του χώρου πριν την ανύψωση και φόρτωση.

Πυροσβεστική αεροδρομίου : κατάσβεση της αρχικής εστίας.

: κατάσβεση της αρχικής εστίας. Πολεμική Αεροπορία : τεχνικοί και ειδικό προσωπικό για ασφάλεια και απομάκρυνση.

: τεχνικοί και ειδικό προσωπικό για ασφάλεια και απομάκρυνση. Fraport & Περιφερειακή Ενότητα: υποστήριξη καθαρισμού διαδρόμου για άμεση επαναλειτουργία.

Χρονικό και τεχνικά στάδια της απομάκρυνσης

Σύμφωνα με τις αναφορές, ειδικό κλιμάκιο έφτασε στο νησί με πλοίο και προχώρησε σε εξονυχιστικούς ελέγχους πριν την ανύψωση. Η διαδικασία φόρτωσης σε μεγάλο φορτηγό ολοκληρώθηκε σχεδόν σε μία ώρα, ενώ ο χώρος του διαδρόμου καθαρίστηκε άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πτήσεων.

Στάδιο Περιγραφή Προσγείωση Επιτυχής, χωρίς αναδίπλωση τροχών, με μικρή φωτιά Κατάσβεση Πυροσβεστική αεροδρομίου, ειδικός αφρός Έλεγχος Τεχνικό κλιμάκιο για υδραζίνη και ασφάλεια Απομάκρυνση Ανύψωση με γερανό και φόρτωση σε φορτηγό

Σημεία που αξίζει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η παρουσία μαχητικού αεροσκάφους σε αστικό χώρο, η άμεση απόκριση των υπηρεσιών εμπόδισε σοβαρότερο συμβάν και επέτρεψε ταχεία επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Η έρευνα για την αιτία της βλάβης παραμένει σε εξέλιξη και το F-16 θα μεταφερθεί για επισκευή σε συνεργασία της Πολεμικής Αεροπορίας με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και τη Lockheed Martin.

«για την ψυχραιμία, τις ικανότητες και την άρτια εκπαίδευσή του, χάρη στις οποίες προσγείωσε με ασφάλεια το μαχητικό»

Η δημόσια αναγνώριση προς τον χειριστή επιβεβαιώνει ότι η εμπειρία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση. Το περιστατικό αναδεικνύει επίσης την ανάγκη συνεχούς ετοιμότητας των τοπικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση ανάλογων συμβάντων.

Οι τοπικές αρχές και οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου παρακολουθούν την πορεία των τεχνικών εργασιών και των ερευνών. Κάτοικοι και ταξιδιώτες μπορούν να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν μεταβολές στο πρόγραμμα πτήσεων.