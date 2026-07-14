Απινιδωτής στη διάθεση της Πυροσβεστικής Ζακύνθου μετά από δωρεά του Ροταριανού Ομίλου

Ο Ροταριανός Όμιλος Ζακύνθου δώρισε απινιδωτή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του νομού, ενισχύοντας την ικανότητα άμεσης επέμβασης σε καρδιοαναπνευστικές ανακοπές. Ο διοικητής χαρακτήρισε τη δωρεά σημαντική και ανέφερε ότι πρόκειται για τον πρώτο απινιδωτή της υπηρεσίας.

Ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης διάσωσης στην τοπική Πυροσβεστική

Μία πράξη αλληλεγγύης προς την υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας και την τοπική κοινωνία καταγράφηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, όταν ο Ροταριανός Όμιλος Ζακύνθου παρέδωσε έναν απινιδωτή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου. Η δωρεά γίνεται σε μια περίοδο όπου οι πόροι για εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την έκβαση περιστατικών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Η παράδοση του μηχανήματος αναγνωρίζεται από τη διοίκηση της Πυροσβεστικής ως ουσιαστική προσθήκη στις δυνατότητες των πληρωμάτων να αντιμετωπίζουν περιστατικά καρδιακής ανακοπής, τόσο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης όσο και σε συμβάντα εντός κοινοτήτων.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ροταριανό Όμιλο Ζακύνθου για την προφορά του στην υπηρεσία μας. Αυτές οι κινήσεις είναι πολύ σημαντικές και βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στο έργο μας όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Κατά καιρούς γίνονται διάφορες δωρεές στην Πυροσβεστική. Πρέπει να σημειωθεί, ότι είχε ξαναγίνει δωρεά από τον Ροταριανό Όμιλο Ζακύνθου στην υπηρεσία μας στο παρελθόν. Αυτός ο απινιδωτής είναι ο πρώτος που έχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου στην διάθεσή της».

Η συγκεκριμένη παρατήρηση του κ. Κωνσταντίνου Αλεξόπουλου, Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ζακύνθου, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με πρακτικό αποτέλεσμα: η υπηρεσία αποκτά για πρώτη φορά απινιδωτή στη διάθεσή της, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την έκβαση περιστατικών ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα της Πυροσβεστικής και της κοινωνίας

Η παρουσία απινιδωτή στην Πυροσβεστική ενισχύει την αλυσίδα επιβίωσης, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές όπου ο χρόνος άφιξης εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων μπορεί να επιμηκυνθεί λόγω γεωγραφικών συνθηκών. Ο απινιδωτής επιτρέπει την άμεση εφαρμογή βασικής και προχωρημένης υποστήριξης ζωής από εκπαιδευμένους διασώστες, έως ότου φτάσει ιατρική βοήθεια.

Άμεση παρέμβαση: δυνατότητα χορήγησης απινίδωσης σε κρίσιμες ώρες.

δυνατότητα χορήγησης απινίδωσης σε κρίσιμες ώρες. Ενίσχυση επιχειρησιακού εξοπλισμού: βελτίωση της ετοιμότητας των πληρωμάτων.

βελτίωση της ετοιμότητας των πληρωμάτων. Μήνυμα κοινωνικής ευθύνης: ενθάρρυνση εθελοντισμού και συνεργασιών μεταξύ φορέων.

Ο Ροταριανός Όμιλος Ζακύνθου έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει αντίστοιχες δωρεές και δράσεις στο νησί, γεγονός που αναδεικνύει τη συνέπεια του φορέα στην κοινωνική προσφορά. Η νέα δωρεά λειτουργεί και ως υπενθύμιση της αξίας των τοπικών συλλογικών πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Πρακτικές συνέπειες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ζακύνθου, η παρουσία απινιδωτή στην Πυροσβεστική σημαίνει αυξημένες πιθανότητες έγκαιρης αντίδρασης σε περιστατικά όπου κάθε λεπτό μετράει. Επιπλέον, η κίνηση αναμένεται να ενθαρρύνει και άλλους τοπικούς φορείς να εξετάσουν αντίστοιχες δωρεές ή να τοποθετήσουν απινιδωτές σε δημόσιους χώρους.

Στοιχείο Πληροφορία Δωρητής Ροταριανός Όμιλος Ζακύνθου Παραλήπτης Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου Ημερομηνία 13 Ιουλίου Σημείωση Πρόκειται για τον πρώτο απινιδωτή στη διάθεση της υπηρεσίας

Η δωρεά αποτελεί παράδειγμα τοπικής συνεργασίας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Η συνεχής υποστήριξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με εξοπλισμό και κατάρτιση παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για τη Ζάκυνθο, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο που αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών. Η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να αξιοποιήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας και της προστασίας των πολιτών.