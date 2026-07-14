Στο υπουργείο ο πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο

Ο Διοικητής της 335 Μοίρας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού. Οι αρχές επισημαίνουν την τεχνογνωσία και την ψυχραιμία που απέτρεψαν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Αναγνώριση του επαγγελματισμού μετά το περιστατικό

Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγινε σήμερα μεταξύ του Υπουργού και του πιλότου που πραγματοποίησε την αναγκαστική προσγείωση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο πιλότος, Διοικητής της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, παρασημοφόρησε με την παρουσία του κ. Δένδια και των επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη συνάντηση επισημάνθηκαν οι χειρισμοί με τους οποίους το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια παρά τη μηχανική βλάβη που εμφανίστηκε εν πτήσει. Η συγκέντρωση των στρατιωτικών αρχών στο υπουργείο αντανακλά την έμφαση στην επιχειρησιακή αξιολόγηση και στη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των πληρωμάτων όσο και των τοπικών υποδομών.

“Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους”, ανέφερε ο Υπουργός.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της Ζακύνθου το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία σε πρώτο χρόνο, αλλά η αντιμετώπισή του από το πλήρωμα και τις αρμόδιες υπηρεσίες απέτρεψε ζημιές και τραυματισμούς. Το γεγονός ότι ο πιλότος επέστρεψε για αναγνώριση στο κέντρο λήψης αποφάσεων υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας αξιολόγησης μετάδοσης εμπειρίας και εξαγωγής συμπερασμάτων.

Το περιστατικό θέτει επίσης ζητήματα τεχνικής παρακολούθησης και συντήρησης των επιχειρησιακών αεροσκαφών, καθώς και της ετοιμότητας του τοπικού αεροδρομίου να διαχειριστεί αντίστοιχα συμβάντα. Η συζήτηση στο υπουργείο αναμένεται να συμπεριλάβει μέτρα πρόληψης και βελτιώσεις στις διαδικασίες υποστήριξης.

Ημερομηνία περιστατικού: 10 Ιουλίου

10 Ιουλίου Μοίρα: 335 Μοίρα, 115 Πτέρυγα Μάχης

335 Μοίρα, 115 Πτέρυγα Μάχης Τοποθεσία: Αεροδρόμιο Ζακύνθου

Στοιχείο Περιγραφή Πιλότος Διοικητής της 335 Μοίρας (Αντισμήναρχος) Ενέργεια Αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης Αποτέλεσμα Ασφαλής προσγείωση, έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ οι φορείς της Ζακύνθου αναμένουν ενημέρωση για τυχόν τεχνικά ευρήματα και τις επιπτώσεις στην λειτουργία του αεροδρομίου. Η έγκαιρη και ορθή διαχείριση του περιστατικού έχει ήδη χαρακτηριστεί από τις κεντρικές αρχές ως παράδειγμα αποτελεσματικού ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε επόμενα στάδια αναμένονται εκθέσεις τεχνικής αξιολόγησης που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε επίπεδο συντήρησης και επιχειρησιακών πρωτοκόλλων.